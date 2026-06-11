محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة

٢٠٢٦٠٦١١ ١٨٣٠٢٠ محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة

دمشق-سانا

بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني، ومدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي، وضع محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي (DFC) في منطقة البرامكة وسط دمشق.

وذكر مراسل سانا أن المشروع الذي تنفذه شركة سوريا القابضة بالشراكة مع محافظة دمشق وفق عقد شراكة (ppp) يمتد على مساحة 33 ألف متر مربع، ومساحة طابقية 240 ألف متر مربع، وسيضم 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، ومركزاً تجارياً، و5 طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات والخدمات، وسيوفر 6500 فرصة عمل خلال فترة البناء والتنفيذ، و8500 فرصة عمل في مرحلة التشغيل والاستثمار.

0L9A4432 scaled محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة
٢٠٢٦٠٦١١ ١٧٤٠٥٨ scaled محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة
0L9A4437 scaled محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة
٢٠٢٦٠٦١١ ١٧٥٤٠٩ scaled محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة
٢٠٢٦٠٦١١ ١٨٣٢٠٦ scaled محافظ دمشق يضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي في منطقة البرامكة
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