انخفاض جديد لأسعار الذهب 200 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، ظهر اليوم السبت، بمقدار 200 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ظهر اليوم، 17150 ليرة مبيعاً، و16850 ليرة شراءً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14700 ليرة مبيعاً، و14400 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4540 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.