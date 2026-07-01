افتتاح مستودعات مركز الدرباسية بالحسكة لتعزيز عملية استلام القمح من الفلاحين

الحسكة-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في محافظة الحسكة اليوم الأربعاء مستودعات مركز الدرباسية لاستقبال محصول القمح المُسوَّق (مشول)، في إطار تعزيز الطاقة التخزينية واستيعاب الكميات الواردة من المزارعين.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب، عبد الحميد داوود، أن افتتاح مستودعات مركز الدرباسية يأتي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لمراكز الاستلام، وتسريع وتيرة عمليات التسويق، والتخفيف من الازدحام، ولا سيما في مركز تسويق عامودا.

وأكد داوود استمرار عمليات تسويق محصول القمح بوتيرة مرتفعة في مراكز العراءات (مشول) في كل من الميلبية، والمالكية، ورأس العين، والسفح، وعامودا، وحطين، إلى جانب افتتاح مستودعات مراكز تل حميس، والقحطانية، وعامودا لاستقبال القمح المُسوَّق (دوكمة)، بما يضمن استيعاب كامل الكميات المسوقة من الفلاحين.

وأضاف: ارتفعت وتيرة التسويق اليومية لتصل إلى نحو 30 ألف طن يومياً، بينما بلغت الكميات الإجمالية المسوقة منذ انطلاق موسم التسويق حتى تاريخه 521 ألف طن، متوقعاً استمرار ارتفاع الكميات المسوقة خلال الأيام المقبلة.

وتتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة ‌‏لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في محافظة الحسكة، بالتزامن مع ‌‏اقتراب انتهاء موسم الحصاد في مختلف مناطق المحافظة.

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وكانت المؤسسة السورية للحبوب باشرت في الـ 24 من الشهر الماضي، افتتاح ‏عراءات دوكمة في ‏مركزي القامشلي ‏وعامودا في الحسكة، بهدف رفع الطاقة ‏الاستيعابية لمراكز ‏الاستلام، وتعزيز جاهزيتها ‏لاستقبال محصول الحبوب ‏خلال الموسم ‏التسويقي الحالي‎.‎