مباحثات سورية – صينية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار

بكين-سانا

بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع مديرة إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية شو ليساي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في بكين زكريا لبابيدي، اتفق الجانبان على إطلاق “صالون أعمال سوري–صيني” دوري بإشراف السفارة السورية، يُخصَّص في كل دورة لقطاع اقتصادي محدد، بمشاركة الشركات المتخصصة وممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وفي إطار دعم حركة التجارة بين سوريا والصين، طالب البو، بالتنسيق مع السفارة السورية في بكين ومجلس الأعمال السوري–الصيني، السلطات الصينية بتسهيل وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما دعا البو إلى اعتماد أكثر من شركة شحن بحري بين سوريا والصين، نظراً لوجود شركة واحدة حالياً تتحكم بأسعار الشحن، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على التجار السوريين ويؤثر سلباً في حركة الاستيراد والتكاليف التجارية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.