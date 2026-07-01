بعد توقف دام 10 أعوام.. إعادة افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في إدلب

إدلب-سانا

أعاد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة إدلب، اليوم الأربعاء،‏ بعد توقفه عن العمل لمدة 10 أعوام، وذلك بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن.

ويهدف افتتاح الفرع إلى تعزيز الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق العمل المالي في المحافظة، وتسهيل وصول المواطنين والفعاليات الاقتصادية إلى الخدمات المصرفية، بما يسهم في تنشيط القطاع المالي ودعم مسار التنمية فيها.

وأوضح رسلان في تصريح لـ سانا، أن افتتاح فرع المصرف بمحافظة إدلب يعتبر خطوة مهمة لدعم البنية المصرفية بالمحافظة وفي عموم سوريا، وهو إيذان بعودة فروع المصارف وشركات الصرافة والحوالات لمزاولة عملها بشكل منظم وكامل بإدلب، إلى جانب تفعيل عملية الرقابة على العمليات المالية والمصرفية في المحافظة.

وأشار رسلان إلى أن افتتاح فرع إدلب يأتي ضمن خطة المصرف لتوسيع شبكة فروعه في المحافظات، وتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والدور الرقابي ويضبط العمليات المالية والمصرفية.

وأكد رسلان أن دور المصرف يتمثل بصفته بنك البنوك وبنك الحكومة، وليس جهة تقدم خدمات مصرفية مباشرة للأفراد، مشيراً إلى أن افتتاح الفرع سيسهم في تعزيز الرقابة على النشاط المصرفي وتطوير بيئة العمل المالي في المحافظة.

وبين أنه يجري العمل في المرحلة المقبلة على سحب الليرة التركية من التداول بالمحافظة بشكل تدريجي، وعدم ضخ مزيد من العملة التركية للداخل السوري، بعد الاتفاق مع المعنيين بالجانب التركي بوضع الترتيبات اللازمة في هذا الخصوص، داعياً المواطنين إلى التوجه للتعامل بالليرة السورية بشكل كامل في جميع المعاملات والتداولات.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعادة تفعيل نشاط المصارف العامة، إلى جانب شركات الصرافة والحوالات، وذلك تحت إشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي، بما يضمن انتظام عمل القطاع المصرفي وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

وجدد رسلان التأكيد على اعتماد الليرة السورية لتسوية التعاملات المحلية، في إطار توجهات مصرف سوريا المركزي الرامية إلى تعزيز دور العملة الوطنية في النشاط الاقتصادي وترسيخ الاستقرار النقدي.

من جانبه، أكد محافظ إدلب في تصريح مماثل، أن وجود فرع للمصرف المركزي في المدينة يشكل نقلة نوعية في الواقع المصرفي بالمحافظة، ويسهل على الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية إجراء معاملاتها، ويسهم بشكل مباشر في دعم عجلة الإنتاج والتنمية، بعد غياب عشرة أعوام، لافتاً إلى أنه يجري العمل على إعادة تفعيل المؤسسات والمديريات والفروع التي غيبها النظام البائد عن المحافظة كافةً.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعاد في الـ 25 من الشهر الماضي، افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة الرقة، بعد توقفه عن العمل منذ عام 2013.

ويأتي افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في إدلب ضمن الجهود الحكومية لإعادة تفعيل المؤسسات المالية والخدمية في المحافظات، ودعم الحركة الاقتصادية بعد سنوات من التوقف.