التجارة الداخلية تغلق مطحنة خاصة في ريف دمشق لضبطها تتلاعب بالدقيق التمويني

ريف دمشق-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مطحنة خاصة، بعد ضبطها تتلاعب بالدقيق التمويني، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروقات الأسعار.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لمراسل سانا، أن دوريات المديرية كشفت عن قيام إحدى المطاحن بريف دمشق، بنخل كمية 30 طناً من الدقيق التمويني، وتحويله إلى دقيق “زيرو” داخل إحدى المطاحن الخاصة، تمهيداً للاتجار به بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار درباس إلى أن الدوريات قامت بتشميع المطحنة بالكامل، بعد فرار صاحبها، كما تم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية، لإحالته إلى اللجنة الوزارية المختصة أصولاً.

وأكد درباس استمرار المديرية في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحق كل من يتلاعب بالمواد المدعومة، أو يستغلها بطرق غير قانونية، لما لذلك من تأثير مباشر على قوت المواطنين واستقرار الأسواق.

وتواصل وزارة الاقتصاد والصناعة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بالمواد المدعومة، ومنع الاتجار بها أو التلاعب بأسعارها بما يسهم في حماية المستهلك وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.