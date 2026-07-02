غرام الذهب عيار 21 يرتفع 350 ليرة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الخميس، بمقدار 350 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأربعاء.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15100 ليرة سورية جديدة للمبيع، و18400ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12950 ليرة للمبيع، و12650 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4119 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.