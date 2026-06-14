وزير المالية من معرض بيلدكس: توقيع 21 عقداً رسمياً ودخول شركات جديدة للسوق السورية

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توقيع 21 عقداً رسمياً في معرض بيلدكس “24” الدولي، وأشار إلى أن هناك عقوداً أخرى لم يُكشف عنها بعد، مؤكداً دخول شركات جديدة للسوق السورية، وتحول بعض المستوردين إلى تأسيس مصانع محلية، ما يعكس ثقة متنامية بالاقتصاد الوطني.

وقال الوزير برنية في تصريح صحفي عقب زيارته للمعرض، اليوم الأحد: إن حجم المشاركة هذا العام في بيلدكس، سجّل قفزة نوعية مع وجود أكثر من 1400 علامة تجارية من أكثر من 50 دولة، وهو دليل على الاهتمام المتزايد بالسوق السورية.

واعتبر وزير المالية أن المعرض “يمثّل أحد أبرز مظاهر التعافي الاقتصادي في سوريا، ويعكس دخول البلاد مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية المستدامة”.

وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا لجهة المزايا والحوافز الضريبية غير المسبوقة، والتي تجعلها “ملاذاً آمناً للاستثمار” في مختلف القطاعات.

النظام الضريبي القادم هو الأفضل

كشف الوزير برنية، أن النظام الضريبي الجديد القادم في سوريا سيكون “الأبسط والأفضل، والأقل في معدلاته مقارنة بدول المنطقة”، بهدف دعم محدودي الدخل، وتشجيع الإنتاج والتصدير.

وبين وزير المالية أن السياسة المالية الحالية تضع الأولوية لدعم القطاع الخاص وعدم مزاحمته، وتوفير فرص نمو حقيقية له، داعياً المستثمرين والصناعيين والتجار إلى اغتنام الفرص الواعدة الموجودة في سوريا.

الثقة بالسوق السورية

وفي تصريح مماثل، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان سكر، أن مشاركة الشركات العربية والأجنبية بالمعرض، تؤكد الثقة المتزايدة بالسوق السورية، وقال: إن بيلدكس هو فرصة عملية للتجار والمستثمرين للتعرّف على أحدث المواد والتقنيات، وفتح المجال أمام توقيع عقود وشراكات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وكانت فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد انطلقت الأربعاء ‌‏الماضي، بمشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، بينها مشاركة مباشرة لـ 20 دولة.



وشارك في المعرض الذي تختتم فعالياته اليوم، شركات ومكاتب ‌‏متخصصة في تقنيات المياه والاستدامة البيئية، ‏وشركات ‏التطوير ‏العقاري، ‏والمكاتب الهندسية، والآليات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ‌‏إضافة إلى ‏مؤسسات مصرفية ‏وشركات أنظمة الأمن والسلامة.



