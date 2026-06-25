السورية للتأمين توقع عقداً مع شركة عالمية لصالح الشركة السورية القابضة للطيران

دمشق-سانا

أبرمت المؤسسة العامة السورية للتأمين أول عقد لإعادة التأمين مع شركة عالمية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.



وذكرت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن هذا العقد يخص الأخطار المتعلقة بالطائرات لصالح الشركة السورية القابضة للطيران للتأمين، وذلك عبر معيدي تأمين دوليين من التصنيفات الائتمانية المرتفعة، بوساطة شركة AIB، ضمن سوق لويدز البريطاني.



وأشار الوزير برنية إلى أن العقد يمثل مؤشراً مهماً على عودة نشاط إعادة التأمين العالمي إلى السوق السورية بوجه خاص، ومعاودة الربط مع النظام المالي العالمي بصورة عامة، ويعكس تزايد الثقة بالبيئة الاقتصادية والشركات السورية، كما يخدم توسعات الطيران السوري في الأسواق الأوروبية.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 31 من كانون الأول الماضي، المرسوم رقم 214 لعام 2025 والقاضي بإحداث شركة مساهمة عمومية قابضة تسمى “الشركة السورية القابضة للطيران”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة، ومقرها دمشق.

