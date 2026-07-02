هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، التعاون بين الهيئة والمصرف وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بينهما خلال اجتماع عقد في دمشق.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات ركزت على اتساق البيانات المنتجة من قبل الهيئة والمصرف، ولا سيما ما يخص بيانات ميزان المدفوعات وبيانات التجارة الخارجية ومعدل التضخم.

وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الهيئة والمصرف كفريق وطني فيما يتعلق بتحديث الإحصاءات والمنهجيات ضمن مشاريع التعاون الفني مع الجهات الدولية، إضافة إلى إعداد الدراسات الاقتصادية والنقدية التي تخص عمل الهيئة والمصرف.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مشتركة بين الجهتين للعمل المشترك، ومراجعة وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات النقدية، وضمان اتساقها مع السياسات الكلية التنموية التي تخدم عمل الطرفين.

وتعمل هيئة التخطيط والإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير البنية الإحصائية في البلاد وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة.