هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية

IMG 20260702 224816 260 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، التعاون بين الهيئة والمصرف وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بينهما خلال اجتماع عقد في دمشق.

IMG 20260702 224815 766 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات ركزت على اتساق البيانات المنتجة من قبل الهيئة والمصرف، ولا سيما ما يخص بيانات ميزان المدفوعات وبيانات التجارة الخارجية ومعدل التضخم.

وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الهيئة والمصرف كفريق وطني فيما يتعلق بتحديث الإحصاءات والمنهجيات ضمن مشاريع التعاون الفني مع الجهات الدولية، إضافة إلى إعداد الدراسات الاقتصادية والنقدية التي تخص عمل الهيئة والمصرف.

IMG 20260702 224816 405 1 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مشتركة بين الجهتين للعمل المشترك، ومراجعة وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات النقدية، وضمان اتساقها مع السياسات الكلية التنموية التي تخدم عمل الطرفين.

وتعمل هيئة التخطيط والإحصاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير البنية الإحصائية في البلاد وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة.

IMG 20260702 224816 418 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية
IMG 20260702 224816 361 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية
IMG 20260702 224815 809 1 هيئة التخطيط والإحصاء والمصرف المركزي يبحثان توحيد الجهود وتنسيق السياسات النقدية
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