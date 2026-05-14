غرفة صناعة دمشق ‏تبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي



دمشق-سانا



تركزت مباحثات وفد غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة أيمن مولوي رئيس الغرفة، مع السفير التركي بدمشق نوح يلماز، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.



وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر السفارة التركية بدمشق، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية في سوريا وتركيا، وآليات دعم التبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعيين ورجال الأعمال في البلدين.



كما تناول اللقاء تطوير التعاون في تنظيم وتنسيق الزيارات المتبادلة، للمشاركة في المعارض الخارجية والمتخصصة التي تُقام في كلا البلدين، بهدف الترويج للمنتج السوري، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات المكننة الصناعية والرقمنة الصناعية.



وأكد وفد غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية تسهيل منح تأشيرات الدخول للصناعيين السوريين إلى الأراضي التركية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الأعمال والتواصل المباشر بين الشركات والجهات الصناعية، ويسهم في تعزيز فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة.



وأشار المولوي إلى حرص غرفة صناعة دمشق وريفها على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي مع مختلف الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا، التي لم ينس الشعب السوري وقوفها معه ودعمها لثورته المباركة، وأهمية التعاون بما يدعم تطوير القطاع الصناعي السوري، وإقامة شراكات تكاملية مع الصناعيين في تركيا للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير بيئة الإنتاج الصناعي.



بدوره، أبدى السفير التركي استعداد بلاده لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والصناعي، ودعم المبادرات التي تسهم في تنشيط العلاقات التجارية، وتطوير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.



وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا اهتماماً متزايداً لإعادة تنشيط قنوات التواصل بين الفعاليات الصناعية والتجارية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والمشاركة في المعارض المتخصصة، ونقل الخبرات الصناعية والتقنيات الحديثة، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي السوري، وتحسين بيئة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.