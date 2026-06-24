رئيس اتحاد غرف التجارة يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق فرص الاستثمار والإعمار

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، محمد عمر عبد العزيز الفقي، فرص الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار والقطاعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق اليوم الأربعاء، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحادي غرف تجارة البلدين خلال الملتقى الاقتصادي السوري–المصري، التي تتضمن آليات لرفع مستوى التنسيق والشراكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وكان القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، محمد عمر عبد العزيز الفقي، أكد في الـ 12 من شهر حزيران الجاري، خلال زيارته لمعرض بيلدكس الدولي بدورته الـ24، تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع إعادة الإعمار، مبيناً أن السفارة المصرية ستعمل على تعزيز حضور بلادها في المعارض السورية.

كما وقع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرتي تفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية في الـ 11 من شهر كانون الثاني الماضي، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السوري– المصري الذي أقيم في فندق البوابات السبع بدمشق لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في قطاعات الإنتاج والطاقة والبنى التحتية والتجارة والخدمات، بما يعزز مسارات التنمية في سوريا.