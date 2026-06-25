الهلالي يبحث مع السفير اللبناني آفاق التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي اليوم الخميس، مع السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي.

وتناول الجانبان، في الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، أهمية تعزيز التواصل بين المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تشجيع المبادرات المشتركة التي تستفيد من الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية والخبرات المتوافرة لدى الجانبين.

وأكد الهلالي حرص هيئة الاستثمار السورية على تطوير علاقات استثمارية فاعلة مع لبنان، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في دعم المشاريع الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل جديدة تحقق المنفعة المتبادلة.

من جانبه، شدد قسطون على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، ويسهم في تنشيط حركة الأعمال والتبادل الاقتصادي.

وتعمل سوريا ولبنان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، بما يسهم في دعم حركة التبادل الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين السوقين السوري واللبناني، إلى جانب استثمار الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة تدعم التنمية وتحقق مصالح البلدين الشقيقين.