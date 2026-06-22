دعماً للحركة البحرية والتجارية.. مرفأ بانياس يشهد نشاطاً متزايداً في صيانة وتحويل ‏السفن ‏

طرطوس-سانا‏

يشهد مرفأ بانياس نشاطاً متزايداً في أعمال صيانة السفن والتحويل الفني لها، بالتوازي ‏مع تنامي الحركة البحرية والتجارية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص ‏عمل للعديد من الأسر، ويعزز مكانة المرفأ كمركز حيوي للخدمات البحرية على الساحل ‏السوري.‏

وأوضح جلال طه صاحب ورشة بناء وصيانة السفن في المرفأ في تصريح لمراسل ‏سانا، أن الورشة تستقبل بشكل مستمر سفناً وبواخر تحتاج إلى أعمال صيانة عامة تشمل ‏الهياكل والمحركات والتجهيزات الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن بعض البواخر تصل إلى ‏المرفأ محملة بالبضائع، حيث يتم تفريغ حمولتها قبل المباشرة بأعمال الصيانة والتأهيل.‏

وأشار طه إلى أن الأعمال التي ينفذها تتنوع بين الصيانة الدورية والإصلاحات الفنية، ‏وأعمال التحويل التي تطلبها الشركات المالكة للسفن، والتي تحتاج بعض هذه الأعمال إلى ‏فترات زمنية طويلة قد تصل إلى ستة أشهر بحسب حجم العمل وطبيعته.‏

ولفت إلى أنه يعمل في الورشة نحو ستين عاملاً بين مهندسين وفنيين وعمال مهرة، ‏يمتلكون خبرات متراكمة في مجال بناء وصيانة السفن، ما يتيح تنفيذ مختلف الأعمال ‏بكفاءة عالية وجودة فنية جيدة، مؤكداً أن إدارة المرفأ تقدم تسهيلات كبيرة تسهم في ‏تسريع إنجاز الأعمال وتوفير مستلزمات العمل والخدمات اللوجستية اللازمة.‏

ولفت إلى أن زيادة الطلب على خدمات الصيانة والتحويل تعكس الثقة بالخبرات الوطنية ‏والكفاءات الفنية الموجودة في المرفأ، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص ‏عمل للعديد من العاملين في هذا القطاع.‏

بدوره، أكد ورد الداعور أحد الفنيين العاملين في ورش الصيانة في تصريح مماثل، أن ‏الأعمال المنفذة تشمل عمليات الكشف الفني والإصلاحات الميكانيكية وأعمال اللحام ‏والدهان وتجهيز الهياكل البحرية، بما يضمن جاهزية السفن لاستئناف أعمالها التشغيلية ‏بأمان وكفاءة.‏

وأوضح الداعور أن فرق العمل تتابع أعمالها بشكل يومي وفق خطط فنية مدروسة، تبدأ ‏بالكشف على الأجزاء المتضررة وتحديد احتياجات الصيانة، وصولاً إلى تنفيذ ‏الإصلاحات وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل إعادة السفن إلى الخدمة، لافتاً إلى أن ‏الورشات تمتلك الخبرات والمعدات التي تمكنها من التعامل مع مختلف أنواع الأعطال ‏والأعمال التخصصية.‏

وأشار إلى أن النشاط الحالي يشهد تنوعاً في الأعمال المنفذة بين صيانة السفن التجارية ‏وسفن الخدمات البحرية والقوارب، ما يعكس تطور مستوى الخدمات الفنية المقدمة، وقدرة ‏الكوادر الوطنية على إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.‏

ويعد مرفأ بانياس من المرافئ المهمة على الساحل السوري، ويضم مرافق وورشات ‏متخصصة في أعمال بناء وصيانة السفن وتقديم الخدمات الفنية البحرية، ما يجعله مركزاً ‏مهماً لدعم حركة النقل البحري والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة به.‏