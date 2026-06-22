دعماً للحركة البحرية والتجارية.. مرفأ بانياس يشهد نشاطاً متزايداً في صيانة وتحويل ‏السفن ‏

طرطوس-سانا
يشهد مرفأ بانياس نشاطاً متزايداً في أعمال صيانة السفن والتحويل الفني لها، بالتوازي مع تنامي الحركة البحرية والتجارية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من الأسر، ويعزز مكانة المرفأ كمركز حيوي للخدمات البحرية على الساحل السوري.
وأوضح جلال طه صاحب ورشة بناء وصيانة السفن في المرفأ في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تستقبل بشكل مستمر سفناً وبواخر تحتاج إلى أعمال صيانة عامة تشمل الهياكل والمحركات والتجهيزات الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن بعض البواخر تصل إلى المرفأ محملة بالبضائع، حيث يتم تفريغ حمولتها قبل المباشرة بأعمال الصيانة والتأهيل.
وأشار طه إلى أن الأعمال التي ينفذها تتنوع بين الصيانة الدورية والإصلاحات الفنية، وأعمال التحويل التي تطلبها الشركات المالكة للسفن، والتي تحتاج بعض هذه الأعمال إلى فترات زمنية طويلة قد تصل إلى ستة أشهر بحسب حجم العمل وطبيعته.
ولفت إلى أنه يعمل في الورشة نحو ستين عاملاً بين مهندسين وفنيين وعمال مهرة، يمتلكون خبرات متراكمة في مجال بناء وصيانة السفن، ما يتيح تنفيذ مختلف الأعمال بكفاءة عالية وجودة فنية جيدة، مؤكداً أن إدارة المرفأ تقدم تسهيلات كبيرة تسهم في تسريع إنجاز الأعمال وتوفير مستلزمات العمل والخدمات اللوجستية اللازمة.
ولفت إلى أن زيادة الطلب على خدمات الصيانة والتحويل تعكس الثقة بالخبرات الوطنية والكفاءات الفنية الموجودة في المرفأ، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للعديد من العاملين في هذا القطاع.
بدوره، أكد ورد الداعور أحد الفنيين العاملين في ورش الصيانة في تصريح مماثل، أن الأعمال المنفذة تشمل عمليات الكشف الفني والإصلاحات الميكانيكية وأعمال اللحام والدهان وتجهيز الهياكل البحرية، بما يضمن جاهزية السفن لاستئناف أعمالها التشغيلية بأمان وكفاءة.
وأوضح الداعور أن فرق العمل تتابع أعمالها بشكل يومي وفق خطط فنية مدروسة، تبدأ بالكشف على الأجزاء المتضررة وتحديد احتياجات الصيانة، وصولاً إلى تنفيذ الإصلاحات وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل إعادة السفن إلى الخدمة، لافتاً إلى أن الورشات تمتلك الخبرات والمعدات التي تمكنها من التعامل مع مختلف أنواع الأعطال والأعمال التخصصية.
وأشار إلى أن النشاط الحالي يشهد تنوعاً في الأعمال المنفذة بين صيانة السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية والقوارب، ما يعكس تطور مستوى الخدمات الفنية المقدمة، وقدرة الكوادر الوطنية على إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية.
ويعد مرفأ بانياس من المرافئ المهمة على الساحل السوري، ويضم مرافق وورشات متخصصة في أعمال بناء وصيانة السفن وتقديم الخدمات الفنية البحرية، ما يجعله مركزاً مهماً لدعم حركة النقل البحري والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة به.