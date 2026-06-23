مباحثات سورية فرنسية لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فافر، آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا وفرنسا وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الإثنين، سبل تعزيز الاستثمار وآليات دعم التنمية المستدامة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.

وتأتي المباحثات السورية-الفرنسية في إطار الجهود الرامية إلى توسيع علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشريكة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم التنمية المستدامة وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بما يواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.