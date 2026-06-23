انخفاض سعر الذهب 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 400 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16650 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16350 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و13900 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4118 دولاراً.
وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس 17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16750 ليرة للشراء.