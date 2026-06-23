انخفاض سعر الذهب 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 400 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏16650 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16350 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و13900 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4118 دولاراً.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌سجل أمس ‏‌‏17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16750 ليرة ‏للشراء.