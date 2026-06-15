حماية المستهلك: ضبط وإتلاف 1076 كغ من مخلفات الفروج الفاسدة في دمشق

IMG 20260615 224616 211 حماية المستهلك: ضبط وإتلاف 1076 كغ من مخلفات الفروج الفاسدة في دمشق

دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق اليوم الإثنين، خلال جولة رقابية على الأسواق، ملحمة في منطقة الزبلطاني بدمشق تحتوي على 1076 كيلوغراماً من نتر ومخلفات الفروج الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت معدة للتداول والبيع.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها حجزت الكمية المضبوطة وأتلفتها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة، كما جرى إغلاق الملحمة المخالفة بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة، لتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك.

IMG 20260615 224558 628 حماية المستهلك: ضبط وإتلاف 1076 كغ من مخلفات الفروج الفاسدة في دمشق
IMG 20260615 224558 650 حماية المستهلك: ضبط وإتلاف 1076 كغ من مخلفات الفروج الفاسدة في دمشق
IMG 20260615 224559 075 حماية المستهلك: ضبط وإتلاف 1076 كغ من مخلفات الفروج الفاسدة في دمشق
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