افتتاح مركز النافذة الواحدة في مرفأ اللاذقية لتسريع إجراءات التخليص الجمركي

اللاذقية-سانا

افتتح اليوم الخميس في مرفأ اللاذقية مركز “النافذة الواحدة”، بحضور محافظ اللاذقية أحمد مصطفى ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، في إطار الجهود الرامية إلى جمع الإجراءات الجمركية واللوجستية في مكان واحد، وتسريع عمليات التخليص وتطوير أداء المرفأ بوصفه إحدى أهم البوابات التجارية في سوريا.

وأوضح بدوي في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح النافذة الواحدة يأتي ضمن خطة عمل متكاملة تنفذها الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية كافة، بما يحقق انسيابية الحركة ويخدم الوكالات البحرية وشركات التخليص الجمركي والتجار والصناعيين والمستوردين والمصدرين، مبيناً أن هذه الخطوة تجسد ما وضعته الهيئة منذ انطلاقها مطلع عام 2025.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل، بعد توقيع الاتفاقية العام الماضي مع شركة CMA CGM الفرنسية لتطوير وتشغيل محطة الحاويات، على إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال ثلاثة أشهر، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بقيمة 200 مليون يورو، والتي تشمل إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تتيح استيعاب السفن العالمية.

من جهته، أكد المخلص الجمركي رامي شاويش أن افتتاح النافذة الواحدة يسهم في تبسيط الإجراءات بعد سنوات من تعدد الخطوات والروتين، لافتاً إلى أن جمع الخدمات في مكان واحد يسرّع إنجاز معاملات التخليص الجمركي والوثائق الورقية ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيماً.



وأوضح أن مستوى الخدمات يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث التنظيم وتوفر التجهيزات الأساسية، مشيراً إلى أن تعاون الموظفين وسرعة استجابتهم يسهمان في إنجاز المعاملات دون تأخير.



بدورها، بينت المخلصة الجمركية كوكب حداد أن العمل ضمن النافذة الواحدة أصبح أكثر سهولة وسلاسة مقارنة بالسابق، رغم الازدحام الذي رافق الأيام الأولى للافتتاح، مؤكدة أن الربط الإلكتروني للمعاملات يشكل خطوة إيجابية تسهم في تسريع الإجراءات والحد من تنقل المراجعين بين عدة مراكز كما كان يحدث سابقاً.



ويأتي افتتاح النافذة الواحدة في مرفأ اللاذقية استكمالاً لجهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تطوير المنافذ البرية والبحرية كافة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الجمركية واللوجستية، وتعزيز الحركة التجارية عبر المرافئ السورية.