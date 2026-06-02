الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف اختلاسات مالية ‏في أحد المصارف العامة ‏بإحدى المحافظات

دمشق-سانا‏

كشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ‏السورية في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات، ‏تلاعباً ممنهجاً وتزويراً في الوثائق المصرفية، نتج عنه ‏وقوع اختلاسات مالية نفّذها أحد العاملين مستغلاً موقعه ‏الوظيفي‎.‎

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن ‏عمليات التدقيق أظهرت وجود خلل في حسابات عدد من ‏المودعين، ليتبين لاحقاً قيام العامل المعني بالتلاعب ‏بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من عدد من الحسابات دون ‏أي تفويض رسمي من أصحابها، إضافة إلى تزوير ‏بيانات السحب واستغلال النفوذ، وذلك بالتعاون والتساهل ‏مع عدد من الموظفين الآخرين داخل المصرف‎.‎

وبناء على نتائج التحقيقات اتخذت الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش عدداً من الإجراءات القانونية، تمثّلت بصرف ‏العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله ‏المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى ‏تحريك دعوى عامة بحقه للتعويض عن الأضرار المادية ‏والمعنوية التي لحقت بالجهة العامة العامل لديها، كما ‏شملت الإجراءات إعفاء أحد الأشخاص المتعاونين معه ‏في عمليات التلاعب، وفرض عقوبة تأخير الترفيع على ‏بقية المتعاونين‎.‎

‏وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في الـ 9 ‏من نيسان الماضي عن تحصيل أكثر من 10 مليارات ‏ليرة سورية قديمة، و22 مليون ليرة سورية جديدة خلال ‏الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار الجهود التي ‏تبذلها للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومتابعة ‏أداء الجهات العامة وتدقيق عملها، بما يعزز النزاهة ‏والشفافية، ويضمن تصويب المسار الوظيفي وفق أعلى ‏معايير الجودة‎.‎