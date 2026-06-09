بدء استلام محصول القمح في مركز صومعة تل بلاط بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حلب، اليوم الثلاثاء، استلام محصول القمح موسم 2026 عبر مركز صومعة تل بلاط في ريف حلب الشرقي.

واتخذت المؤسسة هذا العام إجراءات تنظيمية وخدمية عديدة لتسهيل عملية استلام المحصول من المزارعين بدءاً من تنظيم مواعيد التسليم عبر الحجز المسبق على منصة إلكترونية، وصولاً إلى عمليات الفحص والتصنيف والتخزين وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح مدير مركز صومعة تل بلاط سليمان راعي لـ سانا، أن الطاقة التخزينية للمركز تصل إلى نحو 100 ألف طن، بينما تبلغ السعة المتاحة حالياً بعد أعمال الترميم والصيانة نحو 90 ألف طن من القمح الفرط، مشيراً إلى أن الخطة اليومية للمركز تتضمن استلام نحو ألف طن من المحصول.

وبين راعي أن عملية التسويق تبدأ بحجز المزارع موعداً مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تنظيم حركة الاستلام وتسهيل الإجراءات عند وصوله إلى المركز، وفق الشروط المعتمدة، وتنتهي بتسليم المزارع الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات صرف مستحقاته.

وأكد مدير مركز صومعة تل بلاط أن الموسم الحالي يبشر بإنتاج جيد نتيجة الظروف المناخية الملائمة والهطولات المطرية الوفيرة، معرباً عن أمله بتحقيق الخطة المقررة للمركز، واستقبال أكبر كمية ممكنة من المحصول خلال فترة التسويق.

من جهته أوضح المزارع عبد الكريم الأحمد من قرية تل أحمر أن محصوله هذا العام مبشر رغم وجود بعض الصعوبات، مشيراً إلى أن إجراءات الاستلام في الصومعة تمت بسهولة وسرعة، وأن عمليات أخذ العينات والتدقيق جرت وفق الأصول.

بدوره لفت المزارع خضر أحمد ذياب إلى أهمية دعم المزارعين عبر رفع أسعار الشراء، وتحسين آليات الحجز عبر المنصة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الموسم الحالي شهد إنتاجاً جيداً في عدد من المناطق بريف المحافظة.

وكانت المؤسسة السورية للحبوب استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في مختلف المحافظات، وشملت التحضيرات تجهيز مراكز ومستودعات الاستلام بجميع التجهيزات التقنية والمخبرية، وتقديم كل التسهيلات للمزارعين بما يضمن انسيابية عمليات التسويق والاستلام.