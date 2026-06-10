هيئة الطيران تبحث مع شركة بن داوود السعودية للاستثمار مستجدات مشروع تطوير مطار حلب

حلب-سانا

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أمجد نخال مع وفد من شركة “بن داوود” السعودية للاستثمار، برئاسة عضو مجلس إدارة الشركة وليد بن داوود، مستجدات مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي.

وبيّنت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول الخطوات التنفيذية المقبلة وآليات العمل الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين الهيئة وصندوق إيلاف للاستثمار السعودي (شركة بن داوود للاستثمار) مشيرةً إلى أن الجانبين أجريا جولة في مطار حلب الدولي، بمشاركة ممثلين عن شركة هيسكو للتصميم.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق والمتابعة المشتركة للمشروع، بما يسهم في استكمال الإجراءات اللازمة لانطلاق أعمال التطوير والتشغيل وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بحث، في نيسان الماضي، مع مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله بن علي الدبيخي، الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لمشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، حيث جرى التركيز على متابعة بنود الاتفاقية الموقّعة بين الهيئة وصندوق إيلاف، واستعراض الترتيبات اللازمة للمباشرة بالأعمال الميدانية.