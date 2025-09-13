هيئة التخطيط والإحصاء توقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لتنفيذ مسوحات MICS7 في سوريا

دمشق-سانا

وقعت هيئة التخطيط والإحصاء اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) في سوريا للفترة 2025–2026.

وبرنامج المسوح العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) هو عبارة عن برنامج دولي وضعته ودعمته اليونيسف لإجراء مسوحات حول الأسرة، وهو مصمم لجمع تقديرات حول المؤشرات الرئيسية التي تستخدم في تقييم وضع الأطفال والنساء، كما يُعتبر أداة رئيسية لمتابعة أهداف التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم عقب توقيع مذكرة التفاهم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة، وهي أساسية وضرورية في هذا الوقت بالذات لتوجيه القرارات التنموية، وتصميم البرامج، وتعزيز المناصرة العامة بشأن القضايا التي تخص الأطفال والنساء.

وأشار سليم إلى أن هيئة التخطيط والإحصاء ستتولى تنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS 7) بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمة اليونيسيف انطلاقاً من دورها في جمع وتحليل وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في سوريا.

من جانبها رأت ممثلة منظمة اليونيسيف في سوريا ميريتشل ريلانو آرنا أن هذا المسح يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث شهدت سوريا تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أن دور المسح لن يقتصر على توفير الأدلة اللازمة لرصد التقدم المحرز لتحسين أوضاع الأطفال والنساء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل سيلعب دوراً محورياً في تقييم التقدم ضمن رؤية سوريا 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكدت ريلانو آرنا أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات لا يتعلق بالبيانات فحسب، بل أيضاً ببناء النظم والقدرات الوطنية، وسيوفر للهيئة والوزارات المعنية الأدوات والتكنولوجيا والمعرفة اللازمة لفهم واقع الأطفال على نحو أفضل واتخاذ إجراءات لتحسين حياتهم.

ووفق المعنيين سيغطي المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابع (MICS7) نصف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعتمدة على المسوح الأسرية، ما يجعله مصدراً لا غنى عنه لصانعي السياسات والباحثين والمهتمين الساعين لضمان شمول جميع الأطفال دون استثناء، ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع البيانات وتحليلها نحو 18 شهراً، على أن تُنشر النتائج نهاية عام 2026.

وكانت هيئة التخطيط والاحصاء نظمت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في الـ 20 من تموز الماضي ورشة عمل وطنية خاصة بتصميم المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS7) في سوريا، استمرت 4 أيام وجمعت ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وذلك في إطار التحضيرات للمسح.

وكان آخر برنامج للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات قد أجري في سوريا عام 2006 ما يعطي لهذا المسح أهميته لما يوفره من قاعدة بيانات ومعلومات تخص قطاعات حيوية، وخاصة خلال السنوات الماضية التي شهدت نقصاً كبيراً في البيانات.