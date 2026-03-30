القبض على المسؤول عن تسليم حسين الهرموش بعد تعاون سوري تركي

دمشق-سانا

أكد مصدر أمني لـ سانا، القبض على “أوندر صغيرجق أوغلو”، المسؤول عن تسليم الضابط المنشق حسين الهرموش لاستخبارات نظام الأسد البائد.

وحسب المصدر ذاته، فإن عملية القبض جرت بتعاون استخباراتي سوري تركي، أثناء محاولة صغيرجق أوغلو عبور الحدود السورية.

وكان الهرموش قد أعلن في حزيران 2011 انشقاقه عن جيش النظام البائد، ليعتبر أول ضابط برتبة مقدم ينشق بعد الحملة الإجرامية على مدينة جسر الشغور، حيث ظهر الهرموش في مقطع مصور موضحاً أن سبب انشقاقه هو “قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام”.

وأسس الهرموش حركة لواء الضباط الأحرار، موجهاً نداءً إلى ضباط الجيش وجنوده للانشقاق عن النظام والالتحاق بحركته في مرحلة مبكرة من عمر الثورة، ولكن بعد أشهر قليلة أعلن النظام البائد اعتقاله في عملية أمنية لم يوضح تفاصيلها، ليعمد بعد ذلك إلى تصفيته في معتقلاته.