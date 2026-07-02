هيئة الاستثمار السورية تعزز أتمتة الإجراءات والشفافية لتطوير بيئة الاستثمار

دمشق-سانا

تعمل هيئة الاستثمار السورية على تنفيذ إجراءات تطويرية تهدف إلى تحديث آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز الشفافية، ويختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات، في إطار دعم مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الهيئة تمضي في تعزيز الشفافية عبر أتمتة الإجراءات ضمن النافذة الواحدة، بما يتيح للمستثمرين متابعة مشاريعهم، والاطلاع على جميع مراحل إنجازها بوضوح كامل.

وأوضح الهلالي أن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة إشعارات للمستثمرين عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، تمكّنهم من معرفة المرحلة التي وصل إليها مشروعهم، بما في ذلك انتقاله إلى الجهات الحكومية المختصة لاستكمال الجوانب الفنية، وذلك في إطار تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الهيئة لتحديث منظومة العمل الاستثماري وتوفير خدمات رقمية متطورة تسهم في تسهيل إنجاز معاملات المستثمرين، وتعزيز الثقة ببيئة الاستثمار، بما يدعم استقطاب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.