صفقتان تتجاوزان 71 مليون ليرة سورية جديدة تعززان حركة الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية اليوم

دمشق-سانا

شهدت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، صفقتين ‏ضخمتين شكلتا محور التداولات، بعدما بلغت قيمتهما أكثر من 71.539 مليون ليرة سورية جديدة، وأعادت الزخم إلى السوق ورفعت حجم التداول الإجمالي إلى مستويات لافتة.

وأسهمت الصفقتان، وفقاً لنشرة السوق، في رفع قيمة التداول ‏الكلية للجلسة إلى 80.836 مليون ليرة سورية جديدة عبر 296 صفقة، ‏شملت 2.287 مليون سهم‎.‎

وقاد سهم بنك شهبا قائمة الارتفاعات مسجلاً نسبة صعود بلغت 5 % ليغلق عند 44.10 ليرة، بعد تداول 3228 سهماً، مؤكداً حضوره كأبرز الأسهم الرابحة في الجلسة، وتبعه سهم فرنسبنك الذي واصل مساره الإيجابي بنسبة 2.99 % ليصل إلى 25.50 ليرة مع حجم تداول بلغ 3320 سهماً، في أداء يعكس نشاطاً ملحوظاً على السهم، أما بنك الائتمان الأهلي فسجل ارتفاعاً بنسبة 2.21 % مغلقاً عند 12.93 ليرة بعد تداول 13,303 أسهم، ليحافظ على موقعه ضمن الأسهم النشطة.

كما سجل سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 1.74 % ليغلق عند 17 ليرة مع تداول 14639 سهماً، بينما اختتمت الارتفاعات بسهم الأهلية للزيوت النباتية الذي سجل زيادة طفيفة بلغت 0.06 % ليصل إلى 329.35 ليرة عبر تداول 107 أسهم فقط.

وفي جانب التراجعات برزت ضغوط سعرية قادها سهم بنك قطر الوطني الذي انخفض بنسبة 3.78 % ليغلق عند 20.63 ليرة، مسجلاً أكبر تراجع في الجلسة، بينما تراجع سهم بنك البركة بنسبة 2.96 % ليستقر عند 17.73 ليرة، بينما هبط سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.64 % ليغلق عند 16.60 ليرة، في حين اختُتمت قائمة الانخفاضات بسهم إسمنت البادية الذي سجل تراجعاً بنسبة 1.84 % ليصل سعر سهمه إلى 756.38 ليرة، ليكون التراجع الصناعي الوحيد في الجلسة.

وفي المقابل بقيت مجموعة من البنوك والشركات دون أي تداول خلال الجلسة، أبرزها سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الدولية للتأمين – آروب، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر وشركتا الاتصالات سيريتل وMTN سوريا، ودون أي تغيير في الأسعار.