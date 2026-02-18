تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ21 مليون ليرة في جلسة اليوم

دمشق-سانا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ21 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 794206 أسهم من خلال 439 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة-سوريا بنسبة 1.19 بالمئة، ليغلق عند 20 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 345370 سهماً، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.93 بالمئة، ليغلق عند17 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شهبا بنك بنسبة 0.45 بالمئة، ليغلق عند 40 ليرة جديدة.

‌‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني- سوريا الذي انخفض بنسبة 0.08 بالمئة ليغلق عند 26 ليرة جديدة، بينما تراجع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 4.88 بالمئة، ليغلق عند 15 ليرة جديدة.

وتراجع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 3.88 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة، فيما تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 2.11 بالمئة، ليغلق عند 12 ليرة جديدة، كما تراجع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.07 بالمئة، ليغلق عند 654 ليرة جديدة.

‏‌‏‌شركات لم تسجل أي تداول

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ12 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 305742 سهماً من خلال 204 صفقات. ‏