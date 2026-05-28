انخفاض غرام الذهب في السوق السورية 200 ليرة‎ ‎

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، عن السعر الذي سجله أول أمس الثلاثاء.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة جديدة مبيعاً، و16900 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14850 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة جديدة شراءً.
أما سعر الأونصة في السوق العالمية فبلغ اليوم 4392 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.