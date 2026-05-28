انخفاض غرام الذهب في السوق السورية 200 ليرة‎ ‎

دمشق-سانا‏

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، ‏عن السعر الذي سجله أول أمس الثلاثاء‎.‎

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، اليوم ‏الخميس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏17300 ليرة ‏جديدة مبيعاً، ‏و16900 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14850 ليرة جديدة مبيعاً، ‏و14450 ليرة جديدة شراءً.‎

أما سعر الأونصة في السوق العالمية فبلغ اليوم 4392 دولاراً‎.‎

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات ‏الصاغة في المحافظات. ‏