مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني ينطلق غداً في دمشق ‏تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع‎”‎

دمشق-سانا
ينطلق يوم غد الأربعاء في فندق غولدن مزة بدمشق مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC)تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع”، والذي ينظمه مجلس الأعمال السوري البريطاني المشكل من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية التجارية السورية والبريطانية.
ويهدف المؤتمر إلى بحث آفاق دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز التنوع الاقتصادي، من خلال مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية المالية، وصناعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات اللوجستية والتعليم.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة حول محاور التنمية المالية، والطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات اللوجستية والتعليم، بمشاركة متحدثين من الوزارات والهيئات المعنية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر قراراً في كانون الأول من العام الماضي، يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري البريطاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وبريطانيا.