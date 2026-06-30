مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني ينطلق غداً في دمشق ‏تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع‎”‎

دمشق-سانا‏

ينطلق يوم غد الأربعاء في فندق غولدن مزة بدمشق مؤتمر مجلس ‏الأعمال السوري البريطاني ‎ (SBBC)تحت شعار “بناء اقتصاد ‏متنوع”، والذي ينظمه مجلس الأعمال السوري البريطاني المشكل من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ‏والفعاليات الاقتصادية التجارية السورية والبريطانية‎.‎

ويهدف المؤتمر إلى بحث آفاق دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز ‏التنوع الاقتصادي، من خلال مناقشة عدد من القضايا المرتبطة ‏بالتنمية المالية، وصناعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات ‏اللوجستية والتعليم‎.‎

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة حول ‏محاور التنمية المالية، والطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات ‏اللوجستية والتعليم، بمشاركة متحدثين من الوزارات والهيئات ‏المعنية‎.‎

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر قراراً في ‏كانون الأول من العام الماضي، يقضي بتشكيل مجلس الأعمال ‏السوري البريطاني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ‏سوريا وبريطانيا‎.‎