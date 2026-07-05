وزير النقل يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر، اليوم الأحد، مع وفد يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات ألمانية متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، برئاسة مايكل سوس المدير العام لمجموعة SMS في الشرق الأوسط وأفريقيا، فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، واستقطاب الخبرات الدولية للمساهمة في تطوير القطاع.

وجاءت الزيارة بتنسيق من السفارة السورية في برلين، وشملت عدداً من الشركات الألمانية المهتمة باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا.

عرض فرص الاستثمار في قطاع النقل

وأوضح الوزير بدر في تصريح لـ سانا، أن الوزارة استعرضت أمام الوفد أبرز مجالات عملها، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية والطرق، والخدمات المتعلقة بتسجيل المركبات، ومدارس تعليم القيادة، والفحص الفني للمركبات، وتنظيم نقل البضائع، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات.

ولفت الوزير بدر إلى أن أعضاء الوفد طرحوا أسئلة متخصصة تعكس معرفتهم بقطاع النقل واهتمامهم الحقيقي بفرص الاستثمار، معتبراً أن الزيارة تندرج ضمن الجولات الاستكشافية التي تجريها شركات دولية للتعرف إلى إمكانات الاستثمار في سوريا.

الاستقرار والشفافية عاملان لجذب المستثمرين

وأكد الوزير أن استقرار الأوضاع في سوريا يشكل أحد أهم العوامل المشجعة على الاستثمار، إلى جانب التزام الوزارة بتطبيق آليات دولية تضمن الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع وتقييم العروض، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد في إعداد مشاريعها على خبرات دولية.

وأوضح أن مشاريع السكك الحديدية يجري تطويرها بدعم فني من البنك الدولي، فيما تستند مشاريع الطرق إلى خبرات يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، كما يحظى مشروع التحول الرقمي في خدمات تسجيل المركبات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن يستكمل بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل.

تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية

وأشار الوزير بدر إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، مستشهداً بإطلاق استدراج عروض دولية لتطوير المحور الطرقي M45 الممتد من معبر نصيب إلى الحدود التركية، وإنشاء فرع ثانٍ لطريق دمشق–تدمر–دير الزور بتمويل حكومي.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستمثل قيمة مضافة في حال تنفيذها، مشيراً إلى أن سوريا لا تربط إنجاز مشاريعها الحيوية بالاستثمارات الخارجية فقط، إذ تواصل الحكومة تنفيذ أولوياتها التنموية بالاعتماد على الإمكانات الوطنية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز الترابط بين المحافظات، ودعم مسار التعافي الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي‎ (M45) ‎يشكل أحد أبرز ‏المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النقل السورية، نظراً ‏لدوره المحوري في تطوير شبكة النقل البري، وتعزيز موقع ‏سوريا كممر رئيسي لحركة التجارة والترانزيت في المنطقة، ‏وخطوة استراتيجية في تطوير شبكة الطرق الدولية في سوريا.