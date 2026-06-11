مركز التمكين والريادة الطلابي بدمشق يعزز مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي عبر ورشة متخصصة

‏دمشق-سانا

نظّم مركز التمكين والريادة الطلابي، بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اليوم الخميس، ورشة تدريبية حول “هندسة الطلبات” (Prompt Engineering)، ضمن سلسلة ورشات تستمر ثلاثة أيام، وتهدف إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعريف المشاركين بآليات عمله وكيفية الاستفادة منه بأفضل صورة.

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‏وتتضمن محاور الورشة التي عقدت في مقر المركز بجامعة دمشق: التعريف بالذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه، وتعلم استخدامه من البداية، وطريقة التعامل مع أدواته بشكل احترافي، وأساسيات كتابة الـ Prompt الصحيح (الأمر)، وأساليب مختلفة لكتابته حسب الهدف، وتطبيقات عملية على أرض الواقع، وأخطاء شائعة وكيفية تجنبها، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المشاريع والأعمال.

تمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم

‏وأكد مدير مركز التمكين والريادة الطلابي الدكتور أحمد خضر في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة الجامعة والمركز لتمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المهارات الرقمية وتعزيز قدرات الطلبة في التقانات الحديثة.

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‏من جانبه، أشار عضو اللجنة الإدارية لفرع الجمعية بدمشق الدكتور حيان سباعي، إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أساسياً في جميع مجالات الحياة، وأن “الأمية الثالثة” في هذا العصر هي عدم استخدامه، بعد أن كانت الأمية الأولى هي القراءة والكتابة، والأمية الثانية برامج الكمبيوتر الأساسية في التسعينيات.

‏الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

‏بدوره أوضح المدرب في الجمعية أويس الحبال، أن الورشة ركزت على “هندسة الطلبات” (Prompt Engineering)، ومعرفة كيفية هيكلة الأسئلة للحصول على إجابات دقيقة ومطابقة للمطلوب، مستعرضاً نماذج متقدمة مثل “COSTAR” و”RTF”، لافتاً إلى أن الفئة المستهدفة هي الشباب والمهندسون، وكل مهتم بالذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح ضرورياً لتطوير الدراسة والعمل، ولا بد من استخدامه لتطور البلد.



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‏وعن مشاركته في الورشة، أوضح الطالب في كلية العلوم السياسية المتدرب مجد محمود، أن مشاركته أتاحت له فرصة تعلم آخر التطورات التي طرأت على برامج الذكاء الاصطناعي وفهم آلية “هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، لافتاً إلى استخدامه بشكل كبير في عمله.





‏وأكد محمود أهمية الورشة في تطوير مهارات صياغة الطلبات الموجهة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن دقة النتائج وجودتها ترتبط بشكل مباشر بمدى وضوح الأوامر والتعليمات المقدمة له، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات والشركات، ما يجعل توظيفها والاستفادة منها ضرورة في مختلف القطاعات.

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‏ويواصل مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، عبر تطوير مهاراتهم المهنية والريادية وربطهم بفرص العمل المتاحة، معتمداً على فرق تطوعية تشكل النسبة الأكبر من الكوادر العاملة فيه.

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‏يذكر أن مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق يعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة تهدف إلى تأهيل الطلبة وحديثي التخرج، وتنمية مهاراتهم العملية، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، من خلال التعاون مع خبراء ومؤسسات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل المتجددة.