وزير الاقتصاد يصدر قراراً يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية وفق اشتراطات محددة

دمشق-سانا‌‎ ‎

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية، بهدف إنشاء مخابز صناعية ‏غذائية متكاملة ومتخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز.‏

ويسمح القرار للمخابز السياحية بإنتاج وبيع الصمون والكعك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها، على أن تضم خطوط ‏إنتاج أوتوماتيكية وحديثة تلبي احتياجات السوق، وتعطى الأفضلية في التسويق.‏

وحدد القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، مواصفات موقع المخبز السياحي، بحيث يكون على شارع رئيسي في ‏المدن أو ضواحيها القريبة، وذا طابع معماري حديث، وتصميم يعكس هوية العلامة التجارية، وألا تقل مساحة العقار عن ‌‏3000 متر مربع.‏

واعتبر القرار الدراسة الفنية المقدمة من المؤسسة السورية للمخابز مرجعاً لمواصفات البناء وخطوط الإنتاج والمواد ‏المستخدمة في الإكساء، إضافة إلى الاشتراطات الصحية وشروط الأمن والسلامة العامة.‏

وبحسب القرار، تتضمن إجراءات الترخيص أن يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بطلب ترخيص مخبز سياحي، يدوّن ‏فيه العنوان بشكل مفصل، إلى ديوان الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، يكون مرفقاً بصورة عن البطاقة ‏الشخصية أو جواز السفر للشركاء، وإثبات ملكية العقار أو عقد إيجار مصدق أصولاً، ومخطط كروكي للموقع المراد ‏ترخيصه مصدق من البلدية المختصة أو الوحدة الإدارية.‏

كما تشمل الوثائق المطلوبة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغير السوريين أو من ينوب عنها في المحافظات، ‏ووثيقة تثبت أن طالب الترخيص غير عامل في إحدى الجهات العامة أو دوائر الدولة، وأخرى تثبت أنه غير محكوم بجناية ‏أو جرم شائن، إلى جانب تعهد خطي بعدم حيازة أو استخدام الدقيق التمويني.‏

ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، وعضوية كل من مدير مديرية حماية ‏المستهلك وسلامة الغذاء، ومدير مديرية المواد والأمن الغذائي، ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏المحافظة المعنية، ومدير الشؤون الفنية في المؤسسة السورية للمخابز، ورئيس دائرة الحبوب والمخابز في مديرية المواد ‏والأمن الغذائي عضواً ومقرراً.‏

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراسة طلبات الترخيص، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً، كما تقوم بالكشف الميداني ‏على الموقع المقترح، وترفع مقترحاتها أصولاً.

وبعد صدور موافقة الترخيص، تحال المعاملة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية، لاستكمال ‏إجراءات الترخيص المالية والفنية، وإصدار السجل التجاري وقرار الترخيص الإداري أصولاً، خلال مدة عام ميلادي واحد ‏من تاريخ منح موافقة الترخيص، قابلة للتجديد.‏

ويأتي القرار في إطار توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إنشاء المخابز ‏السياحية، وتحديث البنية التحتية للأفران العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية توفير مادة الخبز في مختلف ‏المحافظات.‏