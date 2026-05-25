السورية للبريد تعلن دواماً إضافياً في عدد من المكاتب بالمحافظات خلال وقفة العيد وأول أيامه

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد مواعيد دوام إضافية في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الثلاثاء “وقفة عيد الأضحى المبارك” والأربعاء “أول أيام العيد”، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم، وضمن الجهود الاستثنائية المبذولة خلال هذه الفترة، وخاصة مع صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الإثنين، أن برنامج الدوام الإضافي وفق الآتي:

دمشق

يوم الثلاثاء:

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

الزاهرة _ باب مصلى _ الدويلعة _ القزازين _ المهاجرين _ ابن خلدون _ التضامن _ جامعة دمشق _ المدينة الجامعية _ مشروع دمر _ القصاع _ ركن الدين _ النقل _ دمشق الجديدة _ الجلاء _ مساكن شعبية _ مساكن برزة _ أمية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء:

الصالة المركزية في الحجاز

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

باب مصلى _ مساكن شعبية _ التضامن _ ابن خلدون _ المهاجرين _أمية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

ريف دمشق

يوم الثلاثاء:

الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

قارة _ دير عطية _ النبك _ يبرود _ صيدنايا _ منين _ التل _ رنكوس _ جيرود _ القطيفة _ الضمير _ الرحيبة _ معضمية القلمون _ عدرا العمالية _ دوما _ حران العواميد _ زملكا _ سقبا _ مكتب النقل بحرستا _ جرمانا _ المليحة _ الغزلانية _ السيدة زينب _ الحسينية _ سبينة _ ببيلا _ صحنايا _ الكسوة _ زاكية _ كناكر _ سعسع _ بيت تيما _ بيت سابر _ بيت جن _ عرنة _ قطنا _ عرطوز _ جديدة عرطوز _ معضمية الشام _ داريا _ قدسيا _ ضاحية قدسيا _ الصبورة _ الزبداني _ الروضة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء: الصالة الرئيسية في المديرية.

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

حلب

يوم الثلاثاء:

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

السليمانية _ الأنصاري _ الحمدانية _ الشهباء _ حلب الجديدة _ جسر الحج _ قاضي عسكر _ خان الوزير _ الأشرفية _ الجامعة _ المطار _ دارة عزة _ الأتارب _ الحاضر _ السفيرة _ دير حافر _ مسكنة _ منبج _ الباب _ الراعي _ أخترين _ صوران _ مارع _ تل رفعت _ أعزاز _ عفرين _ حريتان _ جرابلس _ صرين

يوم الأربعاء:

الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

السليمانية _ الأنصاري _ أعزاز _ عفرين _ الباب _ منبج

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

حمص

يوم الثلاثاء:

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

المشرفة _ تلدو _ الزهراء _ القبو _ جب الجراح _ المخرم _ خربة التين _ المشتاية _ الرستن _ تلبيسة _ عين النسر _ صدد _ الفرقلس _ جامعة حمص _ القريتين _ القصر العدلي _ الحواش _ المزينة _ حب نمرة _ الناصرة _ تلكلخ _ شين _ حديدة _ تدمر _ القصير _ قطينة _ الرقامة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء:

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

تلدو _ الزهراء _ القبو _ المشتاية _ خربة التين

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

حماة

يوم الثلاثاء:

الصالة الرئيسية في المديرية ومكتب بريد القوتلي

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

السلمية _ صوران _ طيبة الإمام _ محردة _ السقيلبية _ نهر البارد _ تل سلحب _ شطحة _ عين الكروم _ جب رملة _ مصياف _ عين حلاقيم _ البياضية _ عوج _ وادي العيون _ تلدرة _ الصبورة _ بري شرقي

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء:

الصالة الرئيسية ومكتب بريد القوتلي

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

إدلب

يوم الثلاثاء:

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

هنانو _ الثورة _ الجامعة _ الدانا _ سرمدا _ معرة مصرين _ بنش _ كفرتخاريم _ أريحا _ جسر الشغور _ احسم _ المعرة _ خان شيخون

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

اللاذقية

يوم الثلاثاء: الصالة الرئيسية في المديريةمن الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

الشيخ ضاهر _ الصليبة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء: الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

طرطوس

يوم الثلاثاء‎: ‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً‎.‎

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

بانياس _ صافيتا _ الدريكيش _ الشيخ بدر _ القدموس

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء‎: ‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

دير الزور

يوم الثلاثاء‎: ‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

كوة هرابش _ كوة حطلة _ البوليل _ الشميطية _ الميادين _ البوكمال _ هجين _ محميدة _ التبني

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

‎يوم الأربعاء‎: ‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

الميادين _ البوكمال

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

الرقة

يوم الثلاثاء‎:‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

تل أبيض _ الثورة _ دبسي عفنان _ السبخة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء‎:‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

تل أبيض _ الثورة _ دبسي عفنان _ السبخة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

الحسكة

يوم الثلاثاء‎: ‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

القامشلي _ الشدادي _ رأس العين _ تل حميس

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء‎:‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

القامشلي _ الشدادي _ رأس العين _ تل حميس

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

السويداء

يوم الثلاثاء‎:‎

مكتب بريد الصورة (الصورة الصغرى)‏

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

درعا

يوم الثلاثاء‎:‎

الصالة الرئيسية في المديرية

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

داعل _ الصنمين _ غباغب _ إزرع _ الشجرة

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء‎ ‎

الصالة الرئيسية في المديرية‎ ‎

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

القنيطرة

يوم الثلاثاء

الصالة الرئيسية في المديرية (مدينة السلام)‏

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 7:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

خان أرنبة (كراج الانطلاق) _ جبا (الشارع الرئيسي) _ كوة نبع الصخر (مقسم نبع الصخر) _ القصيبة (مقسم القصيبة) _ ‏جباثا الخشب (مقسم جباثا الخشب) _ مكتب حضر (مقسم حضر)‏

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

يوم الأربعاء

الصالة الرئيسية في المديرية (مدينة السلام)‏

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 5:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية‎:‎

خان أرنبة (كراج الانطلاق) _ جبا (الشارع الرئيسي)‌‎ ‎

من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 عصراً

وأكدت المؤسسة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين‎.‎

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل ‏استثنائي ‏مبكراً يبدأ اعتباراً من بعد ظهر اليوم الإثنين الـ 25 من الجاري حتى الإثنين الموافق لـ 15 من حزيران القادم، عبر مكاتبها ‏في المحافظات.‏