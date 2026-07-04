غرام الذهب يرتفع 300 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم السبت، 300 ليرة سورية جديدة عما سجله يوم الخميس الماضي.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15400 ليرة جديدة مبيعاً، و15100 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13250 ليرة جديدة مبيعاً، و12950 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4175 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.