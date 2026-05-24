لليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في السوق السورية ‏

دمشق-سانا



يواصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً استقراره في السوق السورية اليوم الأحد، محافظاً على السعر الذي سجله خلال اليومين الماضيين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً عند 17550 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17250 ليرة جديدة شراءً. ‏



كما حافظ غرام الذهب عيار 18 قيراطاً على سعر 15050 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جديدة شراءً. ‏

ويبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4509 دولارات.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏