وزير الاقتصاد: إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري تعزز ‏التعاون والاستثمار

أبو ظبي-سانا‏

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، أن إعادة تشكيل ‏مجلس الأعمال السوري الإماراتي ، خطوة تسهم في توسيع مجالات ‏التعاون بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس جاء خلال لقاء الشعار مع وزير التجارة ‏الخارجية الإماراتي ثاني بن ‌‏أحمد الزيودي في أبو ظبي.‏

ورحب الوزير الشعار بإعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، ‏مشيراً إلى أنه منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل ‏دور القطاع الخاص في بناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة. ‏

وقال وزير الاقتصاد والصناعة : “نتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في ‏توسيع مجالات التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستقطاب ‏الاستثمارات التي تدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، بما يحقق المصالح ‏المشتركة للشعبين الشقيقين”. ‏

ولفت الوزير الشعار إلى أن إعادة تشكيل المجلس خطوة تجسد التزام ‏سوريا والإمارات بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين ‏مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية. ‏

وأكد الوزير الشعار حرص الوزارة على أن يسهم المجلس في استقطاب ‏الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والصناعة، والخدمات ‏اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، بما ‏يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.‏

وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، أصدر قراراً في ‏حزيران الماضي، بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب ‌‏السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة ‏الإمارات العربية المتحدة.‏