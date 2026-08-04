وزير الاقتصاد: إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري تعزز ‏التعاون والاستثمار

أبو ظبي-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي ، خطوة تسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس جاء خلال لقاء الشعار مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي في أبو ظبي.
ورحب الوزير الشعار بإعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، مشيراً إلى أنه منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة : “نتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في توسيع مجالات التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستقطاب الاستثمارات التي تدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.
ولفت الوزير الشعار إلى أن إعادة تشكيل المجلس خطوة تجسد التزام سوريا والإمارات بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأكد الوزير الشعار حرص الوزارة على أن يسهم المجلس في استقطاب الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، أصدر قراراً في حزيران الماضي، بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.