السورية للبريد: غداً بدء صرف رواتب ‏المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات

photo 2026 07 02 21 34 39 1 السورية للبريد: غداً بدء صرف رواتب ‏المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء السابع من تموز الجاري، ويستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية، داعيةً المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة، للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقاً.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت قبل أيام أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من الرابع من تموز الجاري، ويستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏

التجاري السوري يدعو عملاءه إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني ‏لحماية بياناتهم‎
أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 39 مم في كسب باللاذقية خلال الـ 24 الماضية
سوريا من الرمز إلى الحرف… معرض يسلط الضوء على مسيرة الكتابة من نقش الحجر إلى الأبجدية الأولى
الجمعية العلمية السورية للجودة تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للجودة
التنمية الإدارية تنظم دورة تدريبية حول إدارة الجودة لعدد من موظفي الجهات العامة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك