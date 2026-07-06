السورية للبريد: غداً بدء صرف رواتب ‏المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء السابع من تموز الجاري، ويستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية، داعيةً المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة، للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقاً.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت قبل أيام أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من الرابع من تموز الجاري، ويستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏