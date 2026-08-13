وزارة الطاقة: عرض أردني لاستثمار فوسفات الصوانة بريف حمص ‏بتقنيات تعدين حديثة

حمص-سانا‏

أعلنت وزارة الطاقة أن شركة “أركان” الأردنية قدمت عرضاً استثمارياً إلى ‏المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات ‏في مناجم الصوانة في ريف محافظة حمص، مستندةً إلى تقنيات تعدين ‏انتقائي حديثة تهدف إلى رفع جودة الخام وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة ‏الوطنية.‏

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن العرض ‏يرتكز على التعدين الانتقائي الذي يسمح باختيار الطبقات الغنية بالفوسفات ‏وعزل الطبقات الفقيرة؛ بما يضمن إنتاج خام عالي التركيز وفق المواصفات ‏الدولية، إلى جانب خطة تسويق عالمية تستهدف تعزيز حضور الفوسفات ‏السوري في الأسواق الخارجية.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم حالياً إعداد مسودة عرض شاملة تتضمن دراسة ‏الجدوى الاقتصادية للمشروع، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي خلال ‏الفترة المقبلة.‏

جودة الفوسفات السوري

ويعتبر قطاع الفوسفات من أبرز ركائز الثروة المعدنية في سوريا، وخاصة ‏أنه يتمتع باحتياطات كبيرة وشهرة عالمية لجودته العالية التي تفتح المجال ‏لتصديره الى الأسواق الخارجية.‏

وكانت وزارة الطاقة أعادت في شهر تشرين الثاني الماضي تشغيل معمل ‏الفوسفات في مناجم الصوانة الشرقية بريف حمص الشرقي، بعد انتهاء ‏عمليات إعادة تأهيله وعودته للإنتاج للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بطاقة ‏إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً من الفوسفات.‏

يذكر أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وقعت في شهر كانون ‏الأول الماضي اتفاقية تعاون مع شركة “ترياق” التابعة لمجموعة ‏ELIXIR ‎GROUP‏ الصربية، تهدف لاستثمار وتصدير مليون ونصف المليون طن من ‏الفوسفات خلال عام 2026.‏