وزارة الطاقة: عرض أردني لاستثمار فوسفات الصوانة بريف حمص ‏بتقنيات تعدين حديثة

حمص-سانا
أعلنت وزارة الطاقة أن شركة “أركان” الأردنية قدمت عرضاً استثمارياً إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لاستثمار أحد بلوكات الفوسفات في مناجم الصوانة في ريف محافظة حمص، مستندةً إلى تقنيات تعدين انتقائي حديثة تهدف إلى رفع جودة الخام وتعظيم القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن العرض يرتكز على التعدين الانتقائي الذي يسمح باختيار الطبقات الغنية بالفوسفات وعزل الطبقات الفقيرة؛ بما يضمن إنتاج خام عالي التركيز وفق المواصفات الدولية، إلى جانب خطة تسويق عالمية تستهدف تعزيز حضور الفوسفات السوري في الأسواق الخارجية.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم حالياً إعداد مسودة عرض شاملة تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
جودة الفوسفات السوري
ويعتبر قطاع الفوسفات من أبرز ركائز الثروة المعدنية في سوريا، وخاصة أنه يتمتع باحتياطات كبيرة وشهرة عالمية لجودته العالية التي تفتح المجال لتصديره الى الأسواق الخارجية.
وكانت وزارة الطاقة أعادت في شهر تشرين الثاني الماضي تشغيل معمل الفوسفات في مناجم الصوانة الشرقية بريف حمص الشرقي، بعد انتهاء عمليات إعادة تأهيله وعودته للإنتاج للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً من الفوسفات.
يذكر أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وقعت في شهر كانون الأول الماضي اتفاقية تعاون مع شركة “ترياق” التابعة لمجموعة ELIXIR GROUP الصربية، تهدف لاستثمار وتصدير مليون ونصف المليون طن من الفوسفات خلال عام 2026.