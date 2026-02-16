وزارة النقل تبحث مع البنك الدولي تحديث السكك الحديدية ومشروع محور الفوسفات

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر، خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الإثنين، مع مجموعة من المسؤولين عن قطاع النقل في البنك الدولي، تطوير منظومة السكك الحديدية، وتعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية، إلى جانب مناقشة مشروع محور خط الفوسفات وأبعاده الاقتصادية والاستراتيجية.

وناقش الجانبان واقع الخطوط الحديدية، واحتياجات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وآليات تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل، وتأمين قاطرات مناسبة وأدوات الصيانة وقطع التبديل، إضافة إلى إعداد برامج تطوير متكاملة تستند إلى تقييم دقيق للواقع وتحديد الأولويات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع جودة الخدمات.

وأكد الوزير بدر أهمية مشروع محور خط الفوسفات، بوصفه محوراً إنتاجياً متكاملاً، يربط مناطق الاستخراج بالمرافئ البحرية، بما يسهم في دعم قطاع التعدين، وتعزيز حركة النقل والتصدير، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وطلب وفد البنك الدولي تزويده ببيانات فنية ومالية تفصيلية حول المشروع، تشمل حجم الإنتاج المتوقع ومؤشرات العائد الاقتصادي، تمهيداً لإعداد دراسة جدوى أولية، مع الاتفاق على إرسال استبيان تفصيلي إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والتحضير لزيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي، لمتابعة المباحثات، ووضع الخطوات التنفيذية المقترحة.

وكان وزير النقل بحث في السادس من شباط الجاري مع ممثلين عن البنك الدولي، آليات تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا، وفرص التعاون الفني والاستثماري لدعم مشاريع النقل الحيوية.

ويعد البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية تأسست عام 1944، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر في الدول النامية، عبر تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.