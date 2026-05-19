وزير المالية يعرض الإصلاحات المالية في سوريا باجتماع مجموعة الدول الصناعية

دمشق-سانا

شارك وزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع “G7” في باريس، بدعوة من الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وبحضور رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها تلغرام اليوم الثلاثاء أن الوزير برنية استعرض في جلسة مغلقة الإصلاحات المالية التي تعمل عليها الدولة السورية والتحديات الراهنة، مؤكداً الحرص على تعزيز اندماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وبينت الوزارة، أن المجتمعين أعربوا عن ترحيبهم بجهود الدولة السورية ودعمهم للإصلاحات الجارية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مؤكدين حرصهم على استقرار سوريا ونجاح مسار إعادة إعمارها وتنميتها.

من جهته، أثنى رئيس البنك الدولي أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال الجلسة على الإصلاحات المالية الجارية في سوريا، وحسن التعاون القائم مع السلطات السورية.

وتعكس هذه الدعوة تزايد اهتمام المجتمع الدولي والاقتصادات العالمية الكبرى باستقرار سوريا، وإعادة إعمارها وتنميتها، وتقديرهم لجهود الدولة السورية الجديدة.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ‏واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا‎.

ويمثل هذا التجمع المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، حيث يوفر ‏منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى، ‏وتنسيق ‏السياسات الضريبية والمالية الدولية، ما يجعل حضور سوريا مؤشراً مهماً على بدء مرحلة جديدة ‏من الانفتاح ‏الاقتصادي والسياسي‎.‎