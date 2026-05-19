تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع في جلسة اليوم إلى نحو 2.240 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

شهدت سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة اليوم الثلاثاء ‏نشاطاً متزايداً مقارنة بيوم أمس، مع ارتفاع قيمة التداولات إلى ‏نحو 2.240 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى أكثر ‏من 124 ألف سهماً موزعة على 171 صفقة، ما يشير إلى ‏تحسّن نسبي في السيولة داخل السوق رغم استمرار التباين في ‏أداء الأسهم‎.‎

صعود محدود وتراجعات انتقائية

وقاد بنك شهبا حركة الارتفاعات في الجلسة، مسجّلاً النسبة ‏الأكبر 5 بالمئة ليغلق سعر سهمه عند 42 ليرة بحجم تداول ‌‏1531 سهماً، ويعكس ذلك تحركاً لافتاً في سهمه مقارنة ببقية ‏البنوك المدرجة، وجاء فرنسبنك في المرتبة الثانية بنسبة 4.51 ‏بالمئة بارتفاع سعر السهم إلى 19.94 ليرة بحجم تداول 4170 ‏سهماً، أما بنك البركة فحل ثالثاً ضمن قائمة الارتفاعات، محققاً ‏مكاسب بنسبة2.41 بالمئة، بسعر 16.56 ليرة للسهم وبحجم ‏تداول 94518 سهماً، ليكمل بذلك مثلث الأسهم المصرفية التي ‏شكّلت محور الحركة الإيجابية في السوق‎.‎

في المقابل سجلت الشركة الأهلية للنقل التراجع الأبرز في جلسة ‏اليوم بنسبة 5 بالمئة ليغلق سعر سهمها عند 94.05 ليرة، مسجّلاً أكبر ‏خسارة سعرية في الجلسة، كما تراجع بنك بيمو السعودي ‏الفرنسي بنسبة 4.92 بالمئة ليغلق عند 15.46 ليرة بحجم تداول ‌‏36194 سهماً، في حين دخل بنك الائتمان الأهلي وبنك قطر ‏الوطني إلى المنطقة الحمراء، في تراجع بدا لافتاً وسط حركة ‏تداول متقلبة، فقد خسر سهم الائتمان الأهلي نسبة 4.26 بالمئة ‏من قيمته ليغلق عند 11.25 ليرة، في هبوط يعكس حالة ضغط ‏بيعي واضحة على السهم، أما قطر الوطني فكان تراجعه 2.55 ‏بالمئة ليغلق عند سعر 21.42 ليرة للسهم‎.‎

القطاعات الهادئة

وبقيت أغلبية الأسهم الأخرى خارج التداول إذ لم تُسجَّل أي ‏حركة على أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام وسوريا ‏والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي والمتحدة للتأمين ‏والسورية الكويتية للتأمين والاتحاد التعاوني للتأمين إلى جانب ‏المجموعة المتحدة للنشر وإسمنت البادية وسيريتل وMTN ‎ سوريا، ما يعكس استمرار حالة الركود النسبي في هذه ‏القطاعات‎.‎

وشهدت جلسة يوم أمس الإثنين تراجعاً في قيمة التداول بلغ نحو ‏مليون و312 ألف ليرة سورية جديدة بحجم تداول 71810 أسهم ‏موزعة على 99 صفقة‎.‎