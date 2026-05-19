تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع في جلسة اليوم إلى نحو 2.240 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا
شهدت سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة اليوم الثلاثاء نشاطاً متزايداً مقارنة بيوم أمس، مع ارتفاع قيمة التداولات إلى نحو 2.240 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى أكثر من 124 ألف سهماً موزعة على 171 صفقة، ما يشير إلى تحسّن نسبي في السيولة داخل السوق رغم استمرار التباين في أداء الأسهم.
صعود محدود وتراجعات انتقائية
وقاد بنك شهبا حركة الارتفاعات في الجلسة، مسجّلاً النسبة الأكبر 5 بالمئة ليغلق سعر سهمه عند 42 ليرة بحجم تداول 1531 سهماً، ويعكس ذلك تحركاً لافتاً في سهمه مقارنة ببقية البنوك المدرجة، وجاء فرنسبنك في المرتبة الثانية بنسبة 4.51 بالمئة بارتفاع سعر السهم إلى 19.94 ليرة بحجم تداول 4170 سهماً، أما بنك البركة فحل ثالثاً ضمن قائمة الارتفاعات، محققاً مكاسب بنسبة2.41 بالمئة، بسعر 16.56 ليرة للسهم وبحجم تداول 94518 سهماً، ليكمل بذلك مثلث الأسهم المصرفية التي شكّلت محور الحركة الإيجابية في السوق.
في المقابل سجلت الشركة الأهلية للنقل التراجع الأبرز في جلسة اليوم بنسبة 5 بالمئة ليغلق سعر سهمها عند 94.05 ليرة، مسجّلاً أكبر خسارة سعرية في الجلسة، كما تراجع بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.92 بالمئة ليغلق عند 15.46 ليرة بحجم تداول 36194 سهماً، في حين دخل بنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني إلى المنطقة الحمراء، في تراجع بدا لافتاً وسط حركة تداول متقلبة، فقد خسر سهم الائتمان الأهلي نسبة 4.26 بالمئة من قيمته ليغلق عند 11.25 ليرة، في هبوط يعكس حالة ضغط بيعي واضحة على السهم، أما قطر الوطني فكان تراجعه 2.55 بالمئة ليغلق عند سعر 21.42 ليرة للسهم.
القطاعات الهادئة
وبقيت أغلبية الأسهم الأخرى خارج التداول إذ لم تُسجَّل أي حركة على أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي والمتحدة للتأمين والسورية الكويتية للتأمين والاتحاد التعاوني للتأمين إلى جانب المجموعة المتحدة للنشر وإسمنت البادية وسيريتل وMTN سوريا، ما يعكس استمرار حالة الركود النسبي في هذه القطاعات.
وشهدت جلسة يوم أمس الإثنين تراجعاً في قيمة التداول بلغ نحو مليون و312 ألف ليرة سورية جديدة بحجم تداول 71810 أسهم موزعة على 99 صفقة.