ندوة “عدالة الفرص في الدراما ‏السورية” ترصد فرص ‌‏العمل أمام المواهب الشابة‏

دمشق-سانا ‏

سلّطت محاور الندوة الحوارية “عدالة الفرص في ‏الدراما السورية” التي أقيمت أمس الإثنين في قاعة ‏المتنبي بفندق الداما روز بدمشق الضوءَ على واقع ‏فرص العمل المتاحة أمام المواهب الشابة وآليات ‏اختيار الممثلين (الكاستينغ)، مستعرضةً التكامل ‏المطلوب بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الإنتاج ‏والمخرجين لاكتشاف الطاقات الواعدة ورفد الساحة ‏الفنية بدماء جديدة.‏

وشارك في الندوة نخبة من صناع الدراما ‏والأكاديميين، هم: الفنان جمال سليمان، وعميد المعهد ‏العالي للفنون المسرحية غطفان غنوم، والمخرج ميار ‏النوري، ورئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون علي ‏عنيز، حيث تناول المشاركون سبل إزالة العقبات التي ‏تواجه الخريجين الجدد أثناء انتقالهم من مقاعد الدراسة ‏إلى الممارسة المهنية، مع التركيز على تطوير معايير ‏اختيار تجمع بين الموهبة والخبرة والمتطلبات ‏الإنتاجية.‏

الموهبة تحتاج إلى فرصة: المصادفة لا تكفي

استعرض الفنان سليمان محطات من تجارب الممثلين ‏الذين حصلوا على فرصتهم الأولى أثناء دراستهم في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية وانطلقوا نحو ‏النجومية، في مقابل مواهب أخرى لم تجد الطريق ‏السالك نحو النور.‏

وأوضح سليمان أن اكتشاف الموهبة يتطلب قنوات ‏متعددة، مستشهداً ببداياته الفنية، حيث أتاحت له معرفة ‏المخرج الراحل حاتم علي به عبر المعهد فرصة ‏الظهور التلفزيوني الأول، كما نبهه المخرج العراقي ‏قاسم حول في إحدى مشاريع التخرج لمنحه دوراً ‏سينمائياً، مؤكداً أنه رغم أهمية هذه المصادفات ‏المهنية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمسار أساسي ‏لدخول الوسط الفني.‏

المعهد العالي جسر بين الدراسة والممارسة

من جانبه، شدد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ‏غطفان غنوم على دور المؤسسة الأكاديمية في تأهيل ‏الطلاب وتجسير الفجوة بينهم وبين صناع الدراما قبل ‏التخرج، داعياً إلى ضرورة حضور المخرجين ‏والمنتجين لمشاريع التخرج والعروض الطلابية ‏للوقوف على إمكانات الشباب عن قرب.‏



‏ ‏وأشار غنوم إلى خطط المعهد لتطوير البيئة التعليمية ‏والبنية التحتية والاستوديوهات، ودعم الكادر ‏التدريسي، وتنظيم ورشات عمل تفاعلية تجمع الطلاب ‏بالخبرات الفنية، كما كشف عن التوجه لإعداد مواد ‏تعريفية وتأسيس منصة رقمية تُبرز طاقات الخريجين ‏لتسهيل وصول شركات الإنتاج والمخرجين إليهم.‏

آليات “الكاستينغ”: كسر احتكار الأسماء الجاهزة

بدوره، بيّن المخرج ميار النوري أن قرارات اختيار ‏الممثلين تخضع لمتطلبات الشخصية، والرؤية ‏الإخراجية، والنص، إلى جانب الظروف الإنتاجية ‏مشيراً إلى أن وجود أسماء معروفة ومفروضة تسويقياً ‏قد يؤثر أحياناً في خيارات الكاستينغ، لكنه أكد في ‏الوقت ذاته أن هذا لا ينفي أهمية البحث المستمر عن ‏وجوه جديدة تناسب الدور وتمنح العمل حيوية مختلفة.‏

ودعا إلى إعطاء الشباب المساحة الكافية لإثبات ‏قدراتهم، وتجنب حصر الخيارات في الأسماء المتداولة ‏تجديداً للخطاب الدرامي السوري.‏

توسيع قاعدة الإنتاج: الجرأة في إسناد الأدوار

من جهته، ربط رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون ‏علي عنيز تكافؤ الفرص ببنية الصناعة الإنتاجية ‏نفسها، موضحاً أن الاعتماد على مجموعات ثابتة في ‏الفترات السابقة تسبب في تضييق الخناق على المواهب ‏الشابة.‏

وأكد عنيز أن تنوع الموضوعات واتساع حجم ‏المشاريع يتيحان فرصاً أكبر لتجديد الدماء، مشدداً على ‏ضرورة الجرأة في إسناد الأدوار لشباب المعهد العالي ‏الذين يمتلكون رصيداً أكاديمياً ينتظر الاختبار العملي. ‏

كما دعا إلى تشجيع دخول شركات إنتاج جديدة للسوق ‏السورية، وتطوير ثقافة الإنتاج بما يضمن تشغيل أكبر ‏عدد من الفنانين والفنيين واستعادة مكانة الدراما ‏السورية عربياً.‏

رؤية مشتركة لتجديد الخطاب الدرامي

خلصت محاور الندوة إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص ‏يشكل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين ‏الأكاديميات التعليمية والمخرجين وشركات الإنتاج، ‏عبر تطوير قنوات تواصل دائم تتيح للمواهب الشابة ‏إثبات قدراتها بعيداً عن الاعتماد الحصري على الشهرة ‏أو العلاقات المهنية السابقة.‏

وأكد المشاركون على ضرورة بناء مناخ إنتاجي ‏مستوعب للخريجين الجدد وتوسيع قاعدة الاختيار، بما ‏يضمن تجديد الخطاب الدرامي السوري وتعزيز تنوعه ‏الفني؛ وهو ما يتقاطع مع الجهود المتواصلة للنهوض ‏بالصناعة وتطوير النصوص والتعبير عن قضايا ‏المجتمع، على غرار الورشات الحوارية السابقة التي ‏نظمتها اللجنة الوطنية للدراما بالتعاون مع لجنة ‏صناعة السينما والتلفزيون.‏