‏25 فناناً تشكيلياً يعرضون تجاربهم الفنية في المعرض السنوي ‏بطرطوس

طرطوس-سانا‏

التقت تجارب الفنانين التشكيليين في طرطوس في معرضهم ‏السنوي، الذي جمع أعمالاً تستلهم الإنسان والتراث والبيئة ‏المحلية، وتنوعت بين اللوحة والمنحوتة، للتعريف بتجارب ‏الفنانين المشاركين واتجاهاتهم الفنية.‏

واحتوى المعرض، المقام في صالة المعارض بمقر فرع اتحاد ‏الفنانين التشكيليين في مدينة طرطوس، نحو 30 لوحة وعملاً ‏فنياً منفذاً بالألوان الزيتية والأكريليك، إضافة إلى 12 منحوتة ‏لثلاثة نحاتين من المحافظة.‏

وأوضح رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس، ‏سليمان حسن أحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض شهد ‏مشاركة 25 فناناً، قدموا اعمالاً عكست مدارس فنية متنوعة، ‏منها الواقعية والتجريدية والتعبيرية، وتطرقت إلى موضوعات ‏المرأة والإنسان وتراث المحافظة، إلى جانب قضايا إنسانية ‏أخرى، وفقاً لتوجهات الفنانين وأساليبهم الفنية.‏

من جانبها، أوضحت الفنانة التشكيلية جوليا سعيد، المشاركة ‏بلوحة تتناول المرأة والأحياء القديمة، أن المرأة تجسد في عملها ‏الصبر والكفاح والقدرة على تجاوز الجراح والتعافي، فيما تبرز ‏الأحياء القديمة أهمية الحفاظ على الذاكرة العمرانية والتراثية، ‏وإعادة إحياء هذه الأحياء واستعادة الحياة فيها.‏

بدورها، شاركت الفنانة التشكيلية وسام دعبول بلوحة مستوحاة ‏من إحدى الأساطير السورية القديمة، حيث تهدف إلى تعريف ‏الجمهور بالحضارة السورية القديمة وما تحمله من عادات ‏وتقاليد.‏

وأعربت دعبول عن أملها في إقامة المزيد من المعارض وتنظيم ‏المشاركات التشكيلية، بما يسهم في التعريف بالمواهب الشابة ‏وإتاحة الفرصة أمامها لعرض أعمالها والوصول إلى الجمهور.‏

وينشط فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس في تنظيم ‏معارض سنوية للفنانين المنتسبين إلى صفوفه، في صالته على ‏الكورنيش البحري، حيث يقوم معرضه السنوي العام ومعرض ‏عيد التحرير، إضافة إلى رعايته لمعارض فردية وجماعية.‏