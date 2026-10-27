بداية أولمبية للبيسبول السوري أمام المكسيك في داكار ‌‏2026 بالسنغال

داكار-سانا

يستهل منتخب سوريا للعبة البيسبول 5 مشواره بدورة الألعاب ‏الأولمبية للشباب داكار 2026 المقامة في السنغال بلقاء نظيره ‏المكسيكي في الـ 30 من الشهر الجاري. ‏

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك ‏أن قائمة المنتخب السوري تضم ثمانية لاعبين هم: آية ‏السلامة، وعهد الشلبي، وبيان الثلجان، وملك عرمان، وصالح ‏العلي، وأحمد الشحادات، ومحمد السيد خليل، ‏وعلي حدروس. ‏

ويشارك في منافسات البيسبول بالدورة الحالية عدة منتخبات آسيوية وأفريقية وأوروبية، وأمريكية تتوزع على مجموعتين، ويتأهل متصدر كل ‏مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض ‏المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات ربع ‏النهائي التقاطعية.‏

ويحتل المنتخب السوري المركز 46 عالمياً في تصنيف ‏الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، برصيد 305 نقاط. ‏