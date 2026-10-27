الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: بداية أولمبية للبيسبول السوري أمام المكسيك في داكار ‌‏2026 بالسنغال
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بداية أولمبية للبيسبول السوري أمام المكسيك في داكار ‌‏2026 بالسنغال

photo 2026 10 27 08 08 06 بداية أولمبية للبيسبول السوري أمام المكسيك في داكار ‌‏2026 بالسنغال
منتخب سوريا يلبيسبول يشارك بدورة الألعاب ‏الأولمبية للشباب داكار 2026 - دمشق - سانا

داكار-سانا

يستهل منتخب سوريا للعبة البيسبول 5 مشواره بدورة الألعاب ‏الأولمبية للشباب داكار 2026 المقامة في السنغال بلقاء نظيره ‏المكسيكي في الـ 30 من الشهر الجاري. ‏

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك ‏أن قائمة المنتخب السوري تضم ثمانية لاعبين هم: آية ‏السلامة، وعهد الشلبي، وبيان الثلجان، وملك عرمان، وصالح ‏العلي، وأحمد الشحادات، ومحمد السيد خليل، ‏وعلي حدروس. ‏

ويشارك في منافسات البيسبول بالدورة الحالية عدة منتخبات آسيوية وأفريقية وأوروبية، وأمريكية تتوزع على مجموعتين، ويتأهل متصدر كل ‏مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض ‏المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات ربع ‏النهائي التقاطعية.‏

ويحتل المنتخب السوري المركز 46 عالمياً في تصنيف ‏الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، برصيد 305 نقاط. ‏

رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع المدرب تشابي ألونسو
منتخب اليمن يتأهل لكأس آسيا 2027‏
فوز النواعير والشبيبة في بطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
البرتغال تخوض الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال دون رونالدو
الاتحاد السوري للقوة البدنية يقيم دورة لتأهيل المدربين والحكّام في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك