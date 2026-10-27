بداية أولمبية للبيسبول السوري أمام المكسيك في داكار ‌‏2026 بالسنغال

داكار-سانا
يستهل منتخب سوريا للعبة البيسبول 5 مشواره بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 المقامة في السنغال بلقاء نظيره المكسيكي في الـ 30 من الشهر الجاري.
وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك أن قائمة المنتخب السوري تضم ثمانية لاعبين هم: آية السلامة، وعهد الشلبي، وبيان الثلجان، وملك عرمان، وصالح العلي، وأحمد الشحادات، ومحمد السيد خليل، وعلي حدروس.
ويشارك في منافسات البيسبول بالدورة الحالية عدة منتخبات آسيوية وأفريقية وأوروبية، وأمريكية تتوزع على مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثاني والثالث مباريات ربع النهائي التقاطعية.
ويحتل المنتخب السوري المركز 46 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، برصيد 305 نقاط.