الزعابي لـ سانا: استراتيجية مكافحة غسل الأموال تؤكد حرص سوريا على تنفيذ الإصلاحات المؤسسية



دمشق-سانا



أكد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، حامد سيف الزعابي، أن إطلاق سوريا لاستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس التزاماً سياسياً واضحاً بتطوير المنظومة الوطنية، ويؤكد حرصها، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية.



وقال الزعابي، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس: “زيارتنا اليوم تأتي في مرحلة مهمة تشهد فيها سوريا خطوات متسارعة لتطوير منظومتها الوطنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على مواصلة البناء المؤسسي، وتعزيز فعالية الجهات الوطنية، وترسيخ التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية”.



وأوضح الزعابي أن زيارة وفد المجموعة إلى سوريا تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، ودعم جهودها الوطنية في تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز جاهزيتها لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة، بما ينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

الاستراتيجية الوطنية: إطار شامل لرفع الكفاءة

ورأى الزعابي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، ويعكس رؤية وطنية واضحة تقود المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاستراتيجيات الوطنية لا تقتصر أهميتها على كونها وثائق تنظيمية، وإنما تمثل إطاراً شاملاً لتوحيد الجهود، وتحديد الأولويات، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يضمن استدامة العمل ورفع كفاءة الأداء.

وأشار رئيس مجموعة مينافاتف إلى أن عملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة تمثل إحدى أهم المحطات في مسيرة تطوير المنظومات الوطنية، موضحاً أن التقييم المتبادل ينبغي أن ينظر إليه باعتباره فرصةً وطنيةً للتطوير، وليس مجرد استحقاق فني، لأنه يمنح الدول فرصة لتقييم أدائها بصورة شاملة، وتحديد مجالات التطوير، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، بما يرسخ ثقافة التحسين المستمر ويرفع كفاءة المؤسسات.

وأشار الزعابي إلى أن نجاح الدول في تنفيذ خططها الوطنية، ومعالجة أوجه القصور الاستراتيجية وفق منهجية مجموعة العمل المالي، لا ينعكس على هذا الملف فقط، بل يمتد أثره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.

وأكد الزعابي أن التجارب الدولية أثبتت أن تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتقوية العلاقات المصرفية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يجعل هذا الملف أحد الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد ملف رقابي أو تشريعي.

الخروج من القائمة الرمادية يفتح الآفاق الدولية

وشدد الزعابي على أن معالجة أوجه القصور الاستراتيجية ودعم سوريا للخروج من القائمة الرمادية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة سوريا في النظام المالي العالمي، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتدعم جهودها في جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المجتمع الدولي.

وبين الزعابي أن الالتزام السياسي رفيع المستوى يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة وطنية، موضحاً أن التجارب الناجحة حول العالم أثبتت أن الإرادة السياسية هي التي تقود عملية التطوير، وتوفر البيئة التي تمكن المؤسسات من العمل بروح الفريق الواحد وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج عملية ومستدامة.

وقال الزعابي: “إن مجموعة مينافاتف تنظر بتقدير إلى ما تشهده سوريا من خطوات لتطوير منظومتها الوطنية، وما يرافقها من اهتمام بتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وبناء القدرات الوطنية، وإطلاق المبادرات التي تسهم في ترسيخ العمل المؤسسي”.

وأكد الزعابي أن مجموعة مينافاتف ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الفني، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، انطلاقاً من إيمانها بأن نجاح أي دولة عضو يمثل إضافة مهمة لفعالية المنظومة الإقليمية بأكملها، ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة الجرائم المالية والتحديات العابرة للحدود.

نظرة مستقبلية وشراكة إقليمية فاعلة

وأعرب الزعابي عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستمثل فرصة مهمة لسوريا لمواصلة البناء على ما تحقق من خطوات، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لعملية التقييم المتبادل، بما يسهم في تحقيق نتائج تعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة، وتعزز ثقة المجتمع الدولي، وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة سوريا كشريك فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان أطلق الثلاثاء الماضي ورشة عمل بعنوان “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.



وعُقد في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم الخميس، اجتماع رفيع ‏المستوى جمع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي الجهات ‏الوطنية المعنية، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا (‏MENAFATF‏)، برئاسة حامد سيف الزعابي.‏