بفيلم “‏CALABUCH‏”.. انطلاق “أسبوع السينما ‏الإسبانية” في دار الأوبرا بدمشق ‏

دمشق-سانا‏

انطلقت في دار الأوبرا بدمشق، فعاليات “أسبوع الفيلم ‏الإسباني”، الذي تنظمه المؤسسة العامة للسينما بالتعاون ‏مع السفارة الإسبانية بدمشق. ‏

واستُهلت الفعاليات التي جرت أمس الإثنين بعرض الفيلم ‏الكلاسيكي “‏CALABUCH‏”، ضمن مبادرة تهدف إلى ‏تعزيز التبادل الثقافي بين سوريا وإسبانيا، وإتاحة ‏الفرصة للجمهور السوري للاطلاع على نماذج بارزة ‏من تاريخ السينما الإسبانية بوصفها مساحة للحوار ‏الإنساني وتبادل الخبرات.‏

ثقافة تتجاوز العرض السينمائي

وأكد مدير المؤسسة العامة للسينما، جهاد عبده، في ‏كلمته الافتتاحية، أن الحدث يمثل مناسبة ثقافية تتجاوز ‏حدود العرض السينمائي إلى فتح نقاش أعمق حول ‏دور الفن في مواجهة الذاكرة المؤلمة وبناء المستقبل.‏

وأوضح عبده أن حضور السينما الإسبانية في دمشق ‏يشكل حواراً بين شعبين وتجربتين، مشيراً إلى أن ‏التعامل الإسباني مع آثار الديكتاتورية يطرح تساؤلات ‏ملهمة حول كيفية تجاوز المجتمعات لماضيها الصعب ‏دون فقدان ذاكرتها أو التخلي عن الحقيقة.‏

وأعرب عبده عن أمله في أن تكون السينما السورية ‏حرة وجريئة ومتعددة الأصوات، تمنح الأجيال الجديدة ‏مساحة لرواية قصصها وصناعة مستقبلها، لافتاً إلى أن ‏الحرية لا تتوقف عند إسقاط الأنظمة الاستبدادية، بل ‏تمتد لتشمل مواجهة الحقيقة وصون الذاكرة.‏

حضور عالمي وتجارب ملهمة

من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة الإسبانية ونائب ‏رئيس البعثة، فرانسيسكو خابيير بوغا يوبيس، إلى ‏أهمية المبادرات السينمائية في تعزيز العلاقات بين ‏الشعوب.‏

وأوضح أن تميز السينما الإسبانية يعود إلى عقود ‏طويلة، حيث تم اختيار أفلام الأسبوع لتقدم نماذج ‏تنتمي لمراحل تاريخية مختلفة، استطاع بعضها في ‏خمسينيات القرن الماضي الالتفاف على رقابة ‏الديكتاتورية وطرح قضايا شائكة في المجتمع.‏

وأضاف يوبيس، أن برنامج الأسبوع يضم أيضاً أفلاماً ‏حديثة تناولت بجرأة وفكاهة قضايا اجتماعية وفكرية ‏بارزة، متمنياً أن تنعم سوريا بمستقبل يسوده السلام ‏والازدهار.‏

رسالة تضامن إنسانية

وحمل فيلم الافتتاح “‏CALABUCH‏” رسالة إنسانية ‏عميقة تدور حول عالم مسن يصل إلى قرية صغيرة ‏فيستقبله أهلها بمحبة وعفوية، ورغم اكتشافهم لمكانته ‏العلمية لاحقاً، يستمرون في معاملته بود واحترام، ‏وعندما تسعى السلطات للوصول إليه، يتكاتف الأهالي ‏لحمايته باعتباره واحداً منهم، في تجسيد مؤثر لقيم ‏التضامن والانتماء والروابط الإنسانية التي تتجاوز ‏الخوف والعزلة.‏

وتستمر عروض “أسبوع الفيلم الإسباني” في سينما ‏كندي دمر حتى الـ 2 من تشرين الثاني المقبل، بواقع ‏عرضين يومياً، ‏