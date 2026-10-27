بفيلم “‏CALABUCH‏”.. انطلاق “أسبوع السينما ‏الإسبانية” في دار الأوبرا بدمشق ‏

دمشق-سانا
انطلقت في دار الأوبرا بدمشق، فعاليات “أسبوع الفيلم الإسباني”، الذي تنظمه المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع السفارة الإسبانية بدمشق.
واستُهلت الفعاليات التي جرت أمس الإثنين بعرض الفيلم الكلاسيكي “CALABUCH”، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين سوريا وإسبانيا، وإتاحة الفرصة للجمهور السوري للاطلاع على نماذج بارزة من تاريخ السينما الإسبانية بوصفها مساحة للحوار الإنساني وتبادل الخبرات.
ثقافة تتجاوز العرض السينمائي
وأكد مدير المؤسسة العامة للسينما، جهاد عبده، في كلمته الافتتاحية، أن الحدث يمثل مناسبة ثقافية تتجاوز حدود العرض السينمائي إلى فتح نقاش أعمق حول دور الفن في مواجهة الذاكرة المؤلمة وبناء المستقبل.
وأوضح عبده أن حضور السينما الإسبانية في دمشق يشكل حواراً بين شعبين وتجربتين، مشيراً إلى أن التعامل الإسباني مع آثار الديكتاتورية يطرح تساؤلات ملهمة حول كيفية تجاوز المجتمعات لماضيها الصعب دون فقدان ذاكرتها أو التخلي عن الحقيقة.
وأعرب عبده عن أمله في أن تكون السينما السورية حرة وجريئة ومتعددة الأصوات، تمنح الأجيال الجديدة مساحة لرواية قصصها وصناعة مستقبلها، لافتاً إلى أن الحرية لا تتوقف عند إسقاط الأنظمة الاستبدادية، بل تمتد لتشمل مواجهة الحقيقة وصون الذاكرة.
حضور عالمي وتجارب ملهمة
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة الإسبانية ونائب رئيس البعثة، فرانسيسكو خابيير بوغا يوبيس، إلى أهمية المبادرات السينمائية في تعزيز العلاقات بين الشعوب.
وأوضح أن تميز السينما الإسبانية يعود إلى عقود طويلة، حيث تم اختيار أفلام الأسبوع لتقدم نماذج تنتمي لمراحل تاريخية مختلفة، استطاع بعضها في خمسينيات القرن الماضي الالتفاف على رقابة الديكتاتورية وطرح قضايا شائكة في المجتمع.
وأضاف يوبيس، أن برنامج الأسبوع يضم أيضاً أفلاماً حديثة تناولت بجرأة وفكاهة قضايا اجتماعية وفكرية بارزة، متمنياً أن تنعم سوريا بمستقبل يسوده السلام والازدهار.
رسالة تضامن إنسانية
وحمل فيلم الافتتاح “CALABUCH” رسالة إنسانية عميقة تدور حول عالم مسن يصل إلى قرية صغيرة فيستقبله أهلها بمحبة وعفوية، ورغم اكتشافهم لمكانته العلمية لاحقاً، يستمرون في معاملته بود واحترام، وعندما تسعى السلطات للوصول إليه، يتكاتف الأهالي لحمايته باعتباره واحداً منهم، في تجسيد مؤثر لقيم التضامن والانتماء والروابط الإنسانية التي تتجاوز الخوف والعزلة.
وتستمر عروض “أسبوع الفيلم الإسباني” في سينما كندي دمر حتى الـ 2 من تشرين الثاني المقبل، بواقع عرضين يومياً،