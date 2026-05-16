وفرة المراعي واستقرار أسعار المواشي يعززان نشاط أسواق منبج بريف حلب

حلب-سانا

تشهد أسواق المواشي في مدينة منبج بريف حلب الشرقي حركة بيع وشراء نشطة مع اقتراب عيد الأضحى، مدفوعة بوفرة المراعي وتحسن واقع الثروة الحيوانية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وسط تفاؤل التجار والمربين بتحسن الحركة التجارية خلال الأيام المقبلة.

وقال الدلال حسين عبد الرزاق، العامل في سوق المواشي بمنبج لمراسل سانا، اليوم السبت، إن أسعار المواشي هذا العام مستقرة وتُعد مناسبة مقارنة بالموسم الماضي، مرجعاً ذلك إلى وفرة الأمطار والخيرات التي انعكست إيجاباً على المراعي الطبيعية وتربية الأغنام مشيراً إلى أن سعر الكيلوغرام القائم للأضاحي يتراوح بين 675 ليرة سورية جديدة ( 5 دولارات)، و678 ليرة جديدة (5.25 دولارات)، مؤكداً توافر المواشي بأعداد جيدة داخل السوق.

من جهته، بيّن الدلال عدنان القسوم، الذي يعمل في تجارة المواشي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، أن وفرة العشب والمراعي أسهمت في دعم المربين وتحسين أوزان الأغنام خلال الموسم الحالي، ولفت إلى اعتماد بعض المربين على الشراء بالتقسيط للاستفادة من موسم الربيع وتربية المواشي لفترات أطول، مشيراً إلى أن السوق يحافظ على حركة مقبولة رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المحروقات والأعلاف.

بدوره، أوضح مربي الأغنام علي الفرحان أن أسعار الأضاحي الجاهزة تبدأ من 40500 ليرة جديدة (300 دولار)، وتصل إلى 94500 ليرة (700 دولار)، بحسب الوزن والنوع، معرباً عن أمله بتحسن الإقبال مع اقتراب أيام العيد، ولا سيما في ظل توافر الأضاحي وتنوعها داخل الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد المواطن عبيد الزوري وجود إقبال من الأهالي على شراء الأضاحي مع قرب حلول عيد الأضحى، رغم تفاوت القدرة الشرائية بين العائلات.

وتُعدّ أسواق المواشي في مدينة منبج من أبرز الأسواق الحيوية في ريف حلب الشرقي، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على تربية الثروة الحيوانية كمصدر أساسي للدخل، فيما يعوّل التجار والمربون على الأيام التي تسبق عيد الأضحى لتنشيط الحركة التجارية وزيادة الطلب على الأضاحي.