الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

‏لندن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية ‏المبكرة اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب ‏المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‏المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن ‌‏‌مسار أسعار الفائدة.‏

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية ‌‏0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ‏تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ‌‏0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولاراً.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ‏المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولاراً للأوقية، ‏بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولاراً، وانخفض ‏البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1042.43 دولاراً.‏