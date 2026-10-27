الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

لندن-سانا
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1042.43 دولاراً.