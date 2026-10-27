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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

LD5LT65O5VNFDAY23KFBR5CTJY الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
سبائك من الذهب الخالص-أرشيفية-رويتر

‏لندن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية ‏المبكرة اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب ‏المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‏المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن ‌‏‌مسار أسعار الفائدة.‏

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية ‌‏0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ‏تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ‌‏0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولاراً.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ‏المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولاراً للأوقية، ‏بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولاراً، وانخفض ‏البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1042.43 دولاراً.‏

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