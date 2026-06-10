إيقاف استيراد فروج وصوص الريش وصوص البياض حتى إشعار آخر

دمشق-سانا
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر.
وجاء القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مساء الثلاثاء استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /107/ لعام 2026 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وتحديد مهامها وصلاحياتها، وانطلاقاً من متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية، وحرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
ووفق القرار، تكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
وتعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق معايير العرض والطلب في السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، وذلك عبر وضع ضوابط مرنة تمنع الإغراق أو النقص، وتحقق استقرار الأسعار وعدم تضرر أي طرف من أطراف العملية الاقتصادية.