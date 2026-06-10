إيقاف استيراد فروج وصوص الريش وصوص البياض حتى إشعار آخر

دمشق-سانا‏

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش ‏وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر.‏

وجاء القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مساء الثلاثاء استناداً إلى ‏أحكام المرسوم رقم /107/ لعام 2026 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير ‏وتحديد مهامها وصلاحياتها، وانطلاقاً من متابعة واقع قطاع الدواجن في السوق المحلية، ‏وحرصاً على حماية المنتج الوطني ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.‏

ووفق القرار، تكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ‏على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم ‏لتنفيذه.‏

وتعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق ‏معايير العرض والطلب في السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ‏وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، وذلك عبر وضع ضوابط مرنة تمنع ‏الإغراق أو النقص، وتحقق استقرار الأسعار وعدم تضرر أي طرف من أطراف العملية ‏الاقتصادية.‏