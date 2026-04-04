وكالة “موديز” تثبت تصنيف الإمارات الائتماني المرتفع عند مستوى “Aa2”

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن نجاح البلاد بالحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع لدى وكالة “موديز” العالمية عند مستوى “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ختام المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة المالية قولها في بيان اليوم السبت: إن وكالة “موديز” من خلال مراجعتها الدورية أكدت أن هذا التثبيت يعكس الثقة العميقة في الأطر المؤسسية والسياسات المالية الإماراتية، مشيرة إلى أن المراجعة لا تعد إجراءً لتغيير التصنيف بل تأكيد على استدامة القوة المالية للدولة.

وفي السياق، أكد وزير الدولة الإماراتية للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن استقرار التصنيف هو شهادة دولية على كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مشدداً على أن الإدارة المالية الرشيدة مكنت الإمارات من التعامل بكفاءة عالية مع التحديات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على توازن الميزانية العامة.

وقال الوزير الإماراتي: “إن الوزارة تواصل العمل على تعزيز كفاءة الموارد وتطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، بهدف تعزيز الشفافية ورفع جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية”، مؤكداً أن الحفاظ على تصنيفات ضمن “الدرجة الاستثمارية” يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالمرونة والموثوقية العالية.

ويأتي تقرير “موديز” ليتكامل مع تصنيف وكالة “إس آند بي غلوبال” الصادر في
الـ 6 من آذار 2026، والذي ثبت بدوره تصنيف الدولة عند ‘AA/A-1+’ بنظرة مستقرة، ما يعكس إجماعاً بين أكبر وكالات التصنيف العالمية على قوة المركز المالي الاماراتي.

