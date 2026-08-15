ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز

واشنطن-سانا



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، عقب تسجيل هجمات على ناقلات نفط، بالتزامن مع عدم إحراز تقدم يذكر بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.45 دولار، أو 1.67 بالمئة، لتبلغ 88.52 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.42 بالمئة، لتسجل 82.40 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وبلغت مكاسب الخامين خلال الأسبوع نحو 6 بالمئة لخام برنت و5.4 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.



وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة في المضيق، ما ألحق بها أضراراً طفيفة.